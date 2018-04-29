الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 29 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد ، والرياح شمالية غربية

معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجياُ من مساء الغد الى شمالية شرقية ،

ودرجــات الحــرارة القصوى تتراوح مــابين (28-23) مْ على المناطق

الساحلية ومابين(33-30) مْ على بنى وليد - مزدة وابونجيم ، تتحول الرياح

يوم الثلاثاء إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل إلى

(50)كم /ساعة مثيرة للاثربة والغبارعلى المناطق الساحلية مع ارتفاع في

درجات الحرارة .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم على طبرق واقصى الساحل الشرقى مع

إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة

السرعة بينما تكون جنوبية شرقية على طبرق والجغبوب ، ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين (23-28) مْ ومابين (35-37) مْ على جالو والجغبوب

تتحول الرياح يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة ، والرياح متغيرة الاتجاه الى

شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية ،

ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (37-40) مْ ومابين (32-35) مْ على

غدامس - الحمادة ومناطق الجفرة تتحول الرياح يوم الثلاثاء الى جنوبية

شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للاثربة والرمال خاصة على غدامس

والحمادة مع ارتفاع فى درجات الحرارة.



* الكفرة - تازربو - السرير :

السماء مغطاة جزئياُ بالسحب تتكاثر اليوم على السرير وتازربو ، والرياح

متغيرة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون

جنوبية الى جنوبية غربية على الكفرة نشطة السرعة مما تسبب في إثارة

الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الافقية تتحول يوم الغد الى شمالية فشمالية

شرقية على اغلب المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38-41) مْ

وتسجل انخفاض تدريجى خلال اليومين القادمين.



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