انطلاق الملتقى الأكاديمي للخدمة الاجتماعية بجامعة طرابلس .
الأحد ، 29- 04- 2018 - 11:16:00
طرابلس 29 أبريل 2018 ( وال ) - انطلق الملتقى الأكاديمي للخدمة
الاجتماعية بالجامعات الليبية يوم أمس بجامعة طرابلس .
وحضر الملتقى العلمي وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي
الاستاذ.ايمن القماطي ووكيل الجامعة للشؤون العلمية ولفيف من المختصين
والمهتمين بالخدمة الاجتماعية .
وسيتناول الملتقى الاكاديمي بالنقاش أهمية الإهتمام بالخدمة
الإجتماعية وضرورة ربطها مع المؤسسات الرسمية المحتكة بالجمهور .
والعمل على تطوير العمل الأكاديمي في الجانب التعليمي للخدمة الاجتماعية.
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