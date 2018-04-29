انطلاق الملتقى الأكاديمي للخدمة الاجتماعية بجامعة طرابلس .





طرابلس 29 أبريل 2018 ( وال ) - انطلق الملتقى الأكاديمي للخدمة

الاجتماعية بالجامعات الليبية يوم أمس بجامعة طرابلس .

وحضر الملتقى العلمي وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي

الاستاذ.ايمن القماطي ووكيل الجامعة للشؤون العلمية ولفيف من المختصين

والمهتمين بالخدمة الاجتماعية .

وسيتناول الملتقى الاكاديمي بالنقاش أهمية الإهتمام بالخدمة

الإجتماعية وضرورة ربطها مع المؤسسات الرسمية المحتكة بالجمهور .

والعمل على تطوير العمل الأكاديمي في الجانب التعليمي للخدمة الاجتماعية.

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