انطلاق الملتقى الأكاديمي للخدمة الاجتماعية بجامعة طرابلس .الأحد ، 29-04-2018 - 11:16:00



طرابلس 29 أبريل 2018 ( وال ) - انطلق الملتقى الأكاديمي للخدمة
الاجتماعية بالجامعات الليبية يوم أمس بجامعة طرابلس .
وحضر الملتقى العلمي وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي
الاستاذ.ايمن القماطي ووكيل الجامعة للشؤون العلمية ولفيف من المختصين
والمهتمين بالخدمة الاجتماعية .
وسيتناول الملتقى الاكاديمي بالنقاش أهمية الإهتمام بالخدمة
الإجتماعية وضرورة ربطها مع المؤسسات الرسمية المحتكة بالجمهور .
والعمل على تطوير العمل الأكاديمي في الجانب التعليمي للخدمة الاجتماعية.
...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

إدارة الحج والعمرة : إعلان التسجيل المبدئي لموسم حج 2018-1439 .
اختتام فعاليات مهرجان ملاقاة الربيع بسوكنة .
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا