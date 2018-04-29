جائزة المعلم المتميز 2018.





طرابلس 29 أبريل 2018 ( وال ) - تواصل مختلف الادارات بوزارة التعليم

ترتيباتها لانطلاق جائزة المعلم المتميز لسنة 2018.

وحسب موقع وزارة التعليم : فإن المركز العام للتدريب وتطوير

التعليم قرر تمديد فترة قبول المشاركات من معلمينا ومعلماتنا العزيزات

إلى يوم 31/8/2018 وذلك حتى يتسنى للجميع المشاركة في هذه المسابقة التي

تهدف إلى تشجيع الكوادر التعليمية على الإبداع والتطوير والابتكار.

ودعت الوزارة عبر موقعها الراغبين في المشاركة في جائزة المعلم المتميز

التواصل مع اللجنة المنظمة أو مع فروع ومكاتب التعليم المنتشرة في كل

أرجاء البلاد.

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