تواصل الملتقى الوطني بمدينة يفرن.





يفرن 29 ابريل 2018 ( وال ) -انطلقت في مدينة يفرن اليوم، فعاليات

الملتقى الوطني الذي يعقد اجتماعاته هذه الايام في عدد من المدن الليبية

كخطوة نحو إعادة بناء الدولة الليبية .

ويتناول الملتقى سبل المشاركة الواسعة والفعلية لكل الليبيين في

تقرير مستقبل بلادهم، بما يفضي إلى التوصل إلى حل دائم ينهي الأزمة

القائمة.

ويحظى هذا الملتقى برعاية المبعوث الأممي، غسان سلامة، ويندرج ضمن الجهود

الساعية لإنجاح خطة العمل الأممية من أجل ليبيا.

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