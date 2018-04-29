أول محطة كهروذرية عائمة في العالم تبحر الى شمال روسيا.





سان بطرسبورغ 29 أبريل 2018 (وال) - إنزلت أول محطة كهروذرية عائمة في

العالم إلى مياه البحر في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقد بدأت كاسحة جليد بسحب المحطة التي تحمل اسم الأكاديمي

"لومونوسوف"، إلى أقصى شرق روسيا حيث سيتم تشغيلها في خريف 2019 ، حسبما

ذكر موقع روسيا اليوم.

وستسحب المحطة اولا الى مدينة مورمانسك، شمال روسيا، بهدف تزويدها

بالوقود النووي، ثم إلى شبه جزيرة تشوكوتكا في أقصى الشرق.

وتحتوي المحطة العائمة التي بناها مصنع "بالتيسك" ونفذ المشروع شركة

"روس اتوم" على مفاعلين نوويين، وتزن أكثر من 20 ألف طن، وستستخدم للحصول

على الطاقة الكهربائية والحرارية، ولتحلية مياه البحر وقدرتها الإنتاجية

من 40 إلى 240 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميا.



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