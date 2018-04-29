انطلاق مهرجان ترهونه للسياحة والتراث الشعبي .





ترهونة 29 ابريل 2018 (وال)- انطلقت بترهونة يوم أمس فعاليات مهرجان

ترهونه للسياحة والتراث الشعبي بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة " خيضر

مالك " وعميد بلدية ترهونة ورئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار

ورئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة ومديري الادارات والمكاتب بالهيئة وحشد من

المهتمين بالسياحة والتراث من مختلف المدن الليبية وطلبة الكليات

والمدارس.

وتشمل الدورة الثالثة لمهرجان السياحة والتراث على العديد من المناشط

في اطار تشجيع السياحة الداخلية والاهتمام بالتراث الشعبي الليبي الاصيل

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