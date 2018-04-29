بلدية طرابلس المركز تستعد لاستقبال موسم الاصطياف خلال فترة الصيف .





طرابلس 29 أبريل 2018 ( وال ) - أفادت بلدية طرابلس المركز بأنه

استعدادا لاستقبال موسم الاصطياف خلال فترة الصيف 2018 بشاطئ البحر قامت

البلدية بتكليف فريق من مكتب شؤون الاصحاح البيئي بأخذ عينات على طول

شاطي البحر المطلة عليه البلدية .

وأوضحت البلدية عبر موقعها اليوم الأحد : أن الفريق الفني لبلدية

طرابلس احال العينات للمختبرات لإجراء التحاليل اللازمة لتحديد الاماكن

الصالحة للسباحة وغير الصالحة قبل بدء موسم الاصطياف .

وأشارت البلدية إلى أنها ستقوم بنشر لوحات ارشادية في المصائف خلال

الايام القادمة .

كما قام مكتب المشروعات ببلدية طرابلس المركز بكشط وتهيئة الحفر

والهبوطات بالطرق الرئيسية لمحلة الظهرة وأبومشماشة وشارع النصر وشارع

الصويعي الخيتوني وتجهيزها لإستقبال طبقة الإسفلت والعمل مستمر لكافة

محلات طرابلس المركز.

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