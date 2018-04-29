مواطن يسلم متحف طلميثة قطعًا أثرية .





بنغازي 29 ابريل 2018 ( وال )- استلم متحف آثار طلميثة الاسبوع

الماضي، أربعة قطع أثرية فخارية كان قد وجدها مواطن بالقرب من شاطئ البحر

بالمنطقة .

وأوضح المكتب الإعلامي بمصلحة الآثار، أن المواطن قد سلم ايضا

أداتي نقش مصنوعة من الحديد عثر عليها بالقرب من منطقة بطة بجانب سيرة

أثرية.

وأكد مدير متحف طلميثة "اشرف الورفلي" أن القطع الأثرية المستلمة

سيتم تحديد العصور التي تعود لها من خلال دراستها من قبل الباحثين

الأثريين.. مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام المواطن الليبي بالموروث

الثقافي والمحافظة عليه وانه سيتم عرضها في أحد المتاحف الليبية تشجيعا

له .

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