هيئة السياحة تؤكد ان منتزه وادي الكوف الوطني يتميز بثلاثية السهول والبحر والجبال .





طرابلس 29 أبريل 2018 ( وال ) - أوضحت الهيئة العامة للسياحة أن

منتزه وادي الكوف يحتل موقعا متميزا، وسط مرتفعات الجبل الأخضر، وتهيمن

مشاهده الخلابة، بتباين المناظر الأكثر جمالاً وبروزاً في منطقة شمال شرق

ليبيا على مساحات شاسعة.

وأكدت الهيئة أن منتزه وادي الكوف من المحميات الطبيعية به الأحياء

البرية والمائية والطيور، وسط فضاءات تتنازعها مظاهر تضاريسية متباينة،

حيث يجتمع على أراضي المنتزه ثلاثية البحر والسهول والجبال .

ويحتضن وادي الكوف أجمل المناظر الطبيعية في منطقة الجبل الأخضر،

ويشكل الجسر المعلق الرابط بين مدينتي البيضاء والمرج، واحداً من بين تلك

المناظر المشهدية الرائعة، بإطلالة من ارتفاع 160 متراً، على غابات

وأحراش تنتج أجود أنواع العسل الطبيعي.

كما يعتبر الجسر الذي صممه المهندس والمعماري الإيطالي (ريكاردو

موراندي)، ، أكبر الجسور الكبلية الخرسانية في ليبيا، واستغرق تشييده

الذي كلف 5 ملايين و300 ألف دولار أمريكي، قرابة الـ 6 سنوات، من سنة

1965-1971، ويبلغ الطول الإجمالي للجسر المعلق الخالي من الدعائم نحو 447

مترا، فيما يصل طوله إلى 282 متراً، وعرضه 2 × 97 متر.

وبالقرب من الجسر الحديث يوجد جسر وادي الكوف القديم الذي شيد أوائل

القرن العشرين، فوق وادي الجريب، واكتسب اسمه.

وشمالاً تتوغل أراضي المنتزه بمساحات مفتوحة على ساحل بحري يبلغ طوله طول

1.6 كيلومتر تقريباً مما يسهم في المحافظة على الأحياء المائية

والبرمائية، ضمن خطط الحفاظ على البيئة النباتية والحيوانية والمحيط

الحيوي كثرات طبيعي.

وتحمل أراضي المحمية دلالات عظيمة من تاريخ متعاقب تترأى شواهده في

الانتشار الكمي والنوعي للآثار على مساحات واسعة، تتمثل في القصور

الأثرية وأطلال خط تحصينات روماني، وكهوف مراحل ماقبل التاريخ ، والمصاطب

الحجرية وصهاريج المياه التابعة للمستوطنات الزراعية، فضلا عن الكهوف

التي تحصن بها المجاهدين الليبيين أبان مقاومتهم للإحتلال الإيطالي

المطلة على الجسر القديم المجاور للجسر المعلق الحديث.

وتتجمع في وادي الكوف مجموعة من الأودية أبرزها وادي السودان، وطرطقو،

وبطحة حمد، والجريب، وتتجه شمالاً لتصب في منطقة جرجار أمه.

المنطقة كمورد جذب سياحي استثنائي ، تؤمن لأول مرة في تاريخ ليبيا محمية

طبيعية بهذا الحجم والتنوع، حيث تبلغ مساحة المحمية نحو 100 ألف هكتار

تتخللها المناظر المشهدية الخلابة.. ويخترق أراضيها طريق اسفلتي يربط بين

مدينتي بنغازي والبيضاء ، وتقع ضمن حدوده عدة مدن وقرى من أبرزها " عمر

المختار، وماسة، وقرنادة، وقصر ليبيا، بالإضافة إلى مدينة شحات الأثرية ،

وإسلنطة ومراوة وقندولة على حدوده الجنوبية، وتشير تقارير إلى أن أكثر من

نصف المساحة الكلية للمنتزه مستثمرة في المحافظة على الأحياء البرية

والغطاء النباتي وتنميتها، أما البقية فيتم استثمارها زراعياً.

واختير منتزه وادي الكوف الوطني ضمن قائمة المشروعات النموذجية لشبكة

مشاريع برنامج الإنسان والمحيط الحيوي " ماب" عام 1983، وتم إدراجه على

الدليل الدولي للمحميات والمنتزهات العالمية تحت اسم " منتزه الكوف

الوطني.

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