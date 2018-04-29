انتهاء المرحلة الأولي من التسجيل المبدئي للراغبين لأداء فريضة الحج لهذا العام.





طرابلس 29 أبريل 2018 ( وال ) - إنتهت إدارة الحج والعمرة بالهيئة

العامة للأوقاف والشؤون الأسلامية المرحلة الأولي المتعلقة بالتسجيل

المبدئي للراغبين لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأوضحت الهيئة : أنها سوف تحدد موعد إجراء القرعة خلال الأيام

القريبة القادمة.

ويذكر أن رئيس الهيأة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية أ " عباس

القاضي" أكد في لقاء خاص مع وكالة الانباء الليبية أن الهيأة ستتبع

اجراءات جديدة في موسم الحج القادم بإمكانية الاستفادة من ذوي الخبرة من

العاملين في دور المسنين سواء في طرابلس أو مصراته أو المنطقة الشرقية

وكذلك الكشافة للاستعانة بهم في خدمة الحجاج الليبيين كبار السن في

الاراضي المقدسة " .

وأضاف القاضي " أن موسم الحج القادم سيشهد تسجيل عدد من نزلاء دار

المسنين لأداء فريضة الحج لهذا العام بعد الاتصال بالجهات الرسمية .

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