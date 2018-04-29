جامعة الدول العربية تستضيف اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا.





القاهرة 29 ابريل 2018 ( وال )-تستضيف جامعة الدول العربية يوم غدٍ

الاثنين اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا، بمشاركة الممثلة العليا

للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة " فدريكا موجريني "، والممثل

الخاص للامين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا غسان

سلامة، ورئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي إلي مالي

والساحل ( بيير بويويا ) .

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود

عفيفي، أن الاجتماع سيبحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة

الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر

الماضي، بالإضافة إلى استعراض التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل

التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية التي تتأسس على

التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطني

جامع يسهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وعقد استفتاء

دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية .

وأضاف عفيفي أن المجموعة الرباعية ستناقش جملة من الخطوات المشتركة

التي تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها والمضي قدمًا

في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك في مجال

مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة استجابة لأي طلب يمكن أن

تتلقاه من السلطات الليبية .

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