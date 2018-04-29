المركز الوطني لمكافحة الأمراض يقوم بإرسال الحصة الشهرية من أدوية الدرن .





طرابلس 29 أبريل 2018 ( وال ) - قام المركز الوطني لمكافحة الأمراض

بإرسال الحصة الشهرية من أدوية الدرن.

وأوضح الدكتور " العارف فرنكه " رئيس وحدة الاعلام : أن قسم المخازن

الطبية بإدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالمركز قام بإرسال

الحصة الشهرية من أدوية الدرن إلى فرعي المركز ببنغازي والبيضاء.

وسيتم ارسال باقي الحصص الشهرية لفروع المركز بالمنطقة الشرقية درنة

– مصحة شحات للأمراض الصدرية. مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية. وغيرها

من الفروع.

...( وال ) ...