احياء للذكرى الثالثة بعد المائة لمعركة القرضابية الشهيرة .





سرت 29 ابريل 2018 ( وال )- أقيم مهرجان شعبى للفروسية بسرت احياء

للذكرى الثالثة بعد المائة لمعركة القرضابية الشهيرة التى جسدت وحدة

ابناء الوطن واجتمع فيها شمل الليبيين فى ملحمة تاريخية بمنطقة القرضابية

ضد قوات الاستعمار الايطالى .

وحضر الاحتفال الذي اقيم أمس السبت عميد بلدية سرت مختار خليفة

المعدانى وعدد من اعيان قبائل سرت وعدد من المواطنين .

وشارك فى المهرجان اكثر من ثمانين فارسا شعبيا على صهوات جيادهم

الاصيلة من مختلف اندية الفروسية ببلديتي سرت واهراوة تخللته فقرات منوعة

واهازيج شعبية جسدت اللحمة الوطنية .

وحيا عميد البلدية فى كلمة له بالاحتفال ، الفرسان الشعبيين المشاركين

فى المهرجان ، داعيا أهالى سرت بمختلف مكوناتهم الاجتماعية الوقوف صفا

واحدا ونبد الفتن والخلافات والالتفات حول مدينتهم .

...(وال سرت)...