المجلس البلدي زليتن يمنح سلفة مالية للشركة المنفذة لمشروع إنشاء قاطع تعليمي .





زليتن 29 ابريل 2018 ( وال )- وافق المجلس البلدي زليتن على منح سلفة

مالية بمبلغ ( 150 ) الف دينار للشركة المنفذة لمشروع إنشاء قاطع تعليمي

بمدرسة ذات الصواري بمنطقة الغويلات لاستكمال المشروع.

وتأتي هذه الخطوة لاستئناف المشاريع المتوقفة في البلدية ونتيجة غياب

الدعم الحكومي التام لاستكمالها .

وكان المجلس البلدي أقرض عدد من الشركات المنفذة لمشاريع إنشاء عدد من

المدارس بالبلدية لإستكمالها في اطار اهتمامه بالعملية والمرافق

التعليمية بالبلدية .

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