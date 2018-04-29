المجلس البلدي زليتن يمنح سلفة مالية للشركة المنفذة لمشروع إنشاء قاطع تعليمي .الأحد ، 29-04-2018 - 08:23:00



زليتن 29 ابريل 2018 ( وال )- وافق المجلس البلدي زليتن على منح سلفة
مالية بمبلغ ( 150 ) الف دينار للشركة المنفذة لمشروع إنشاء قاطع تعليمي
بمدرسة ذات الصواري بمنطقة الغويلات لاستكمال المشروع.
وتأتي هذه الخطوة لاستئناف المشاريع المتوقفة في البلدية ونتيجة غياب
الدعم الحكومي التام لاستكمالها .
وكان المجلس البلدي أقرض عدد من الشركات المنفذة لمشاريع إنشاء عدد من
المدارس بالبلدية لإستكمالها في اطار اهتمامه بالعملية والمرافق
التعليمية بالبلدية .
...(وال)...

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