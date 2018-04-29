افتتاح قسم ايواء الاطفال بمستشفى عافية بالجفرة .





هون 28 ابريل 2018 ( وال )- احتفل بمستشفى عافية بمدينة الجفرة أمس

السبت باعادة افتتاح قسم ايواء الاطفال بعد صيانته وترميمه وتزويده ببعض

الامكانيات والمستلزمات اللازمة .

وحضر الحفل عميد بلدية الجفرة واعيان ومجلس الشورى والحكماء وعدد من

المسؤولين بالمدينة ومدير المستشفى والاطباء والاطقم المساعدة ومندوبين

عن شباب العمل التطوعي .

واشرفت على عمليات الصيانة والترميم والتجهيز لجنة الازمة بمدينة هون

المشكلة من قبل مجلس حكماء هون التي تعمل على اعادة تأهيل كافة الاقسام

بالمستشفى وترميمها وصيانتها وامدادها بالامكانيات المتاحة من خلال

تبرعات المواطنين ورجال الاعمال وجباية مبلغ مالي يقدر بدينارين من

المواطنين مقابل تعبئة سياراتهم بالبنزين أو الديزل من محطات الوقود

العاملة في المنطقة .

...(وال الجفرة)...