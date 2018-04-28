مديرية أمن طرابلس تدعو وزارة التعليم للتنسيق معها بشأن تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية.

طرابلس 28 ابريل 2018 (وال) -أعلنت مديرية أمن طرابلس انه من خلال متابعتها للشأن العام وما يرد للمديرية من تساؤلات بخصوص إجراء الامتحانات النهائية للشهادة الإعدادية والثانوية لهذا العام وعن اعتزام وزارة التعليم إقامة الامتحانات بنظام التجمعات بقاعات جامعة طرابلس.

فقد أكدت المديرية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخه منه ،انه لم يحدث بينها وبين وزارة التعليم أي تنسيق أو تشاور بخصوص العملية التأمينية للامتحانات بما يضمن وضع خطة أمنية محكمة لأجل المساهمة في إجراء الطلبة امتحاناتهم بأمن وآمان .

وقالت المديرية في بيانها وإذ نستغرب هذا المنحى الذي اتخذته الوزارة في هذا الشأن من تجاهل للتواصل والتخطيط ولما يحمله الأمر من مخاطر ونتائج سلبية ؛ فإننا نوضح ما يلي :ـ

1-أن آلية تجميع مجموعة كبيرة من الطلاب ومن مناطق سكنية متباينة له مخاطر قد ينتج عنها متاجرات ومشاحنات بين الطلبة المتجمعين بنطاق واحد.

2- أن عملية الدخول والخروج للجامعة وبأعداد كبيرة وفي نفس الوقت يسبب لنا إرباك مروري واختناق للحركة المرورية بالشارع العام لكونها تأتي بأوقات الذروة لحركة السير وهو ما يشكل عبء على المواطنين بمدينة طرابلس بصفة عامة .

3- من المؤكد حضور أهالي الطلبة وأصدقائهم لمقار الامتحانات وتجمعهم ومحاولتهم المساعدة مما يسبب مشاكل أمنية وتصادم مع رجال الأمن كونهم بأعداد اكبر في حال التجميع.

4- الطلاب في هذه المرحلة العمرية كونها طور المراهقة وتمتاز بالسلوك المندفع والحماس بما له من مخاطر وسلبيات في حال تجميعهم من مناطق سكنية مختلفة يحتاج لرؤية أمنية خاصة بالتعامل والتجهيز لمراقبتهم والحفاظ على تحركاتهم بأمن وآمان .

ودعت مديرية أمن طرابلس في بيانها وزارة التعليم للتشاور في هذا الموضوع بما يحقق الحفاظ على الأمن وإجراء الطلاب امتحاناتهم بكل يسر.

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