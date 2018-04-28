امين عام مجلس الوزراء يحضر الاحتفال بترميم المعلم الاثري بسيلين .





الحمس 28 ابريل 2018 (وال)- اقامت مصلحة الاثار اليوم السبت احتفالا بمناسبة الانتهاؤ من المرحلة الاولى لمشروع ترميم المعلم الاثري فيلا سيلين حضر ه أمين عام مجلس الوزراء الدكتور "الطاهر عامر"، والسيدة وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية "أسماء الاسطى .



وأشاد عامر ، بالجهود التي بذلت من قبل خبراء المصلحة بالتعاون مع نظرائهم الإيطاليين في صيانة وترميم هذا الموروث الثقافي الذي يعتبر شاهدا على حضارة ليبيا عبر العصور، ويمثل قيمة علمية وتاريخية متميزة، أنجزت في ظل هذه الظروف.



وأكد دعم حكومة الوفاق للجهود التي تقوم بها المصلحة في المحافظة والتعريف بما تزخر به ليبيا من معالم أثرية ستجعلها محط أنظار السياح في كل دول العالم، ولفتحها آفاق التعاون مع المختصين في الدول التي سبقتنا في مجال صيانة وترميم المواقع الأثرية للاستفادة من خبرتها.



كما حضر الاحتفالية كل من السادة رئيس مصلحة الآثار "محمد الشكشوكي"، خبراء الآثار التابعين للمصلحة، عميد بلدية الخمس، سفير إيطاليا لدى ليبيا "جوزيبي بيروني"، رئيسة بعثة جامعة روما الثالثة "لويزا موصو"، استعرض خلالها رئيس المصلحة أهمية "فيلا سيلين"، التي تعود الى القرن الثاني الميلادي، وتمثل شاهدا ثقافياً ومعمارياً فنياً يوثق جوانب من مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أبان تلك الفترة.



وأشار للجهود التي بذلتها المصلحة طيلة العقود الماضية للمحافظة عليها وفق الإمكانات المتاحة، وما تعرض له المبنى خلال العامين الماضيين من تدهور في حالته، الأمر كان سيؤدي لانهياره، وهذا ما دفع مصلحة الأثار لاتخاذ خطوات جادة لإنقاذه قبل فوات الأوان، بالتعاون مع جامعة روما الثالثة لحماية "فيلا سيلين"، من آثار الرطوبة والعوامل الجوية بسبب موقعها على شاطئ البحر، مؤكداً بأن الانتهاء من هذه المرحلة سوف تتبعها مراحل أخرى تتعلق بحفظ وحماية هذا الموروث.



وبدوره أشاد السفير الإيطالي بالعلاقات الليبية الإيطالية في مختلف المجالات، وبالجهود التي بذلت في هذا الإطار حفاظاً على "فيلا سيلين" وأعلن البدء في مراحل قادمة، ومنها العمل على صيانة وترميم المدينة القديمة في طرابلس.



أما رئيسة بعثة جامعة روما الثالثة استعرضت في كلمتها أمام الحضور الجهود التي بذلت من الجانبين، الليبي والإيطالي والخطوات التي مرت بها عملية الترميم منذ انطلاقها في شهر مايو 2016.



كما قُدم خلال الاحتفالية عرض مرئي لكل مراحل الصيانة والترميم، وفق الطرق العلمية المتعارف عليها في صيانة الآثار، بالإضافة لاستعراض برنامج متكامل عن مشروع الأرشيف المركزي الذي استحدثته مصلحة الآثار من أجل المحافظة على المعلومات والصور والخرائط والتقارير الفنية التي تحويها عن طريق منظومة الكترونية متطورة.



يذكر أن "فيلا سيلين"، موجودة في منطقة سيلين بمدينة الخمس، وهي عبارة عن استراحة منذ العهد الروماني وتم اكتشافها في سبعينيات القرن الماضي. إذ تعتبر إحدى الفلل التي شيدها أثرياء الرومان خارج أسوار المدن، وتحوي على 46 غرفة، موزعة على ثلاثة جوانب لفناء كبير، يطل على البحر.

(وال)