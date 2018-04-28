" إسطنبول تستضيف "المنتدى العالمي 2018" للبنوك الإسلامية .





اسطنبول28 أبريل 2018 (وال)-تستضيف مدينة إسطنبول التركية المنتدى

العالمي 2018 للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

(CIBAFI)28-4-2018 في 2 و3 مايو المقبل .

وينظم المنتدى برعاية من وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)

ويبحث "الهيكلة الجديدة للخدمات المالية والاضطرابات المالية والفرص

والقواعد الجديدة" و "كيف سيفي قطاع التمويل الإسلامي بالتزاماته في ظل

محافظته على التنافس والاتصال بالأسواق العالمية".

ويعد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست

عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين.

ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي ويمثل المظلة الرسمية للصناعة

المالية الإسلامية على مستوى العالم ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات

المالية الإسلامية وحمايتها ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام

والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة.

ويضم المجلس العام في عضويته حوالي 120 مؤسسة مالية موزعة على 32 بلدا

تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية ومؤسسات دولية متعددة

الأطراف ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة.

ويعرف المجلس بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية

الإسلامية ويهدف إلى دعم صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال

تمثيلها والدفاع عنها فيما يخص السياسات الرقابية والمالية والاقتصادية

التي تصب في المصلحة العامة لأعضائه ودعم تطوير صناعة الخدمات المالية

الإسلامية من خلال تعزيز أفضل الممارسات.