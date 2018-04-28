الاحتفال بطرابلس باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية .



طرابلس 28 ابريل 2018 (وال) - احتفل بطرابلس اليوم السبت باليوم العالمي

للسلامة والصحة المهنية تحت شعار (من اجل مناهضة عمل الاطفال وتحسين

عمل الشباب ) .

وحضر الاحتفال الذي اقيم بمقر المعهد الوطني للادارة بطرابلس وزير

العمل والتاهيل بحكومة الوفاق الوطني ووكيل الوزارة ورئيس الهيئة

الوطنية للتعليم التقني والفني ورئيس الهيئة العامة للبيئة ومدير

المعهد العالي للسلامة والصحة المهنية ومدير المعهد العالي للثقافة

العمالية وعدد من مدراء المعاهد الفنية .

واكد وزير العمل في كلمة القاها بالمناسبة ان هذه المناسبة التي يحتفل

بها سنويا تزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عمل الاطفال ومو ماوحد الجهود

المبذولة للتوعية بهما .

موضحا ان اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية هو حملة سنوية لتعزيز

بيئة عمل لائقة وصحية وامنة تحترمها الحكومات واصحاب الاعمال الموظفين

في مجال توفير بيئة العمل الصحية والامنة .

واكد الوزير ان محاربة ظاهرة تشغيل الاطفال دون سنة 15 من مسؤولية الجميع

وخاصة الحكومات .

وشدد الوزير على تعظيم اهمية التعليم بالنسبة للاطفال حيث ان الاطفال

مكانهم الحقيق هو المدارس حيث ان اطفالنا هم مستقبلنا .

واضاف " لقد افرز اليوم العالمي زيادة الوعي وتركيز الاهتمام على حجم

المشكلة وعلى كيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة المهنية بالمجتمع

التي يمكن ان تساعد في التقليل من الاصابات والوفيات المرتبطة بمكان

العمل وذلك من خلال بناء الية شاملة ومنظمة للعمل المشترك مابين العمال

وجهة العمل ومعايير اجراءات السلامة المهنية .

وكانت الامم المتحدة قد حدد 12 من شهر يونيو من كل عام على شكل يوم

لمناهضة عمل الاطفال .

(وال)