الاتحاد يتاهل الى الدور نصف النهائي لكاس ليبيا .





طرابلس 28 ابريل 2018 (وال)- تأهل فريق الاتحاد عقب فوزه في المباراة

التي خاضها الجمعة ضد فريق الاخضر بملعب بنينا 2/1 الى الدور النصف نهائي

لكاس ليبيا .

فؤيق الاخضر بادر بالتسجيل اثر هفوة من حارس المرمى الفرجاني سجل منها

مهاجم الاخضر على امادوفي الدقيقة 18 هدف السبق الذي لم يستمر طويلا

حتى استطاع اللاعب صهيب بن سليمان ان يسجل التعادل من ضربة ثابتة في

الدقيقة 22 .

وعزز فريق الاتحاد النتيجة بتسجيل اكوامي الهدف الثاني في الدقيقة 24 .

في الشوط الثاني استمر الفوز الاتحادي حتى الدقيقة 95 باضافة الوقت

البديل دون وجود اي فرص خطيرة لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد والتاهل الى

الدور نصف نهائي للكاس .

(وال)