جمعية الصداقة الليبية الامريكية ترحب بقوة بالتوقيع في تونس امس على عدد من وثائق التعاون بين ليبيا وامريكا .





طرابلس 28 ابريل 2018 (وال) - رحبت جمعية الصداقة الليبية الامريكية

بقوة بالتوقيع في تونس امس على عدد من الوثائق بين ليبيا وامريكا شملت

عدد من مجالات التعاون الثنائي .

وابدت الجمعية في بيان اصدرته امس تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه

ارتياحها لانضمام ليبيا الى شراكة مكافحة الارهاب عبر الصحراء التي

ستساهم مساهمة فعالة في حماية الحدود واستباب الامن في كامل التراب

الليبي حسب البيان .

واكدت الجمعية ان التوقيع بين ليبيا وامريكا على هذه الوثائق سيشكل جسرا

جديدا لبناء علاقات امتن واقوى وسيفتح المجال بشكل اكبر للتواصل

وتبادل الزيارات والمشاورات بين البلدين .

وكانت ليبيا وامريكا قد وقعتا امس في تونس على وثائق تتعلق باتفاق بشان

تقديم امريكا المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال

التدريب وتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات

والحدود والمنافذ الليبية .

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