مصر تفتح معبر رفح "استثنائياً" في كلا الاتجاهين .





القاهرة 28 أبريل 2018 (وال)-فتحت السلطات المصرية اليوم السبت معبر رفح

الحدودي مع قطاع غزة "استثنائياً" في كلا الاتجاهين لسفر الحالات

الإنسانية وعودة العالقين.

وأعلنت السلطات المصرية امس الجمعة عن فتح المعبر لمدة 3 أيام بدءاً من

اليوم السبت وحتى الاثنين المقبل وفق بيان صادر عن السفارة الفلسطينية في

مصر.

ويذكر ان معبر رفح البري يربط قطاع غزة بمصر وتغلقه الأخيرة بشكل شبه

كامل منذ يوليو2013 حيث تفتحه على فترات متباعدة لعبور الحالات الإنسانية

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