الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي يتفقان على خفض التوتر الحدودي .





ووهان 28 أبريل 2018 (وال)-تعهد الرئيس الصيني "شي جينبينغ" ورئيس

الوزراء الهندي "نارندرا مودي" في ختام قمة "غير رسمية" في الصين اليوم

السبت العمل على خفض التوتر الحدودي بعد أزمة في الهيملايا العام الماضي.

وأجرى الزعيمان محادثات ليومين في مدينة ووهان بوسط الصين ناقشا خلالها

سبل تحسين العلاقات التي تأزمت عندما تواجه جيشا بلديهما في منطقة دوكلام

المتنازع عليها.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان بعد الاجتماع إن الزعيمين " أكدّا

على أهمية الحفاظ على السلام والهدوء في كافة المنطقة الحدودية

الهندية-الصينية".

وقالت الوزارة أن "الزعيمين أصدرا توجيهات استراتيجية لجيشيهما لتقوية

الاتصال من أجل بناء الثقة والتفاهم المتبادل وتعزيز الفاعلية والغاء

الطابع المفاجئ من اجراءات ادارة شؤون الحدود" مضيفة أن الجانبين

"سيعملان بشكل جاد على تطبيق مختلف إجراءات بناء الثقة".

وعبرت نيودلهي عن قلقها ازاء "حزام واحد طريق واحد" وهي برنامج بنية

تحتية للتجارة العالمية يتضمن مشروعا كبيرا يعبر المنطقة الخاضعة

لباكستان من كشمير المتنازع عليها وتطالب بها نيودلهي.

غير أن البيان الهندي لم يأت على ذكر المشروع وأكد في المقابل على أن

الزعيمين اتفقا على التعاون حول عدد كبير من المواضيع من التنمية

الاقتصادية إلى محاربة الإرهاب.

ويمضي الزعيمان صباح السبت في نزهة على متن قارب في بحيرة إيست ليك في

ووهان قبل تناولهما الغداء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شي ومودي "تبادلا الآراء حول

العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك

صباح اليوم السبت في أجواء ودية وغير رسمية".

وشهد يوم امس الجمعة جولة في متحف واجتماع ومأدبة عشاء.

وكانت الدولتان قد أعلنتا في وقت سابق إنهما ملتزمتان بحل الخلافات

الحدودية المستمرة من خلال الحوار لكن لم يتم إحراز تقدم .

ويذكر ان الدولتين خاضتا حربا في 1962 على السيادة على ولاية اروناتشال

براديش واحتلت القوات الصينية مؤقتا جزءا من تلك الاراضي الواقعة في

الهيمالايا.

ولا يزال ذلك الخلاف قائما: فالهند تعتبر اروناتشال براديش إحدى ولاياتها

الشمالية الغربية فيما تطالب الصين بالسيادة على نحو 90 ألف كيلومتر من

اراضي المنطقة .

وفي فبراير الماضي احتجت بكين لدى نيودلهي بسبب زيارة لمودي إلى الولاية.

والعام الماضي تواجه الجيشان الصيني والهندي في منطقة دوكلام الواقعة في

اعالي الهيمالايا والتي تطالب بها الصين وبوتان حليفة الهند.

بدأ الخلاف في يونيو الماضي عندما ارسلت الصين قوات لبناء طريق ونشرت

الهند قوات لوقف المشروع وتم تجنب أزمة في اغسطس عندما انسحبت الدولتان

النوويتان .