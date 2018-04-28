الكوريتان تتفقان على تحويل الحدود البحرية الغربية المتوترة إلى منطقة صيد آمنة .





أنتشون 28 أبريل 2018 (وال )- اتفقت الكوريتان امس الجمعة على تحويل

المنطقة الحدودية بينهما إلى منطقة خاصة يمكن أن تستخدم بصورة آمنة من

كلا الجانبين.

ويمكن للاتفاقية أيضا أن تسمح للصيادين من كوريا الجنوبية وكوريا

الشمالية بتشغيل مراكبهم في المنطقة مع السماح للسلطات البحرية باتخاذ

إجراءات صارمة ضد الصيد الصيني غير القانوني .

وأشاد المواطنون الكوريون الجنوبيون في جزيرة يونبيونغ جنوب الحدود

البحرية الغربية بالاتفاقية.

وقال "بارك تاي وون" المسؤول المسؤول عن قضايا الصيد في الجزيرة "سيكون

مثل حلم اذا استطعنا الابحار على طول الخط الحدودي الشمالي ونعمل بحرية

دون خطر اثارة عمل عسكري" وخط الحد الشمالي يمثل الحدود في البحر الغربي.

ويذكر ان كوريا الشمالية لم تعترف حتى الان بخط الحد الشمالى مطالبة

بإعادة ترسميه باتجاه الجنوب وقد رفضت مثل هذه الدعوة بواسطة كوريا

الجنوبية التي ترى ان الخط يعتبر منطقة عازلة لإبعاد الشمال عن الشواطئ

والموانئ الغربية "الضعيفة".