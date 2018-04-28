روسيا ترفع القيود عن الشركات التركية المصدرة للطماطم .





أنقرة 28 أبريل 2018 (وال )-رفعت روسيا امس الجمعة كافة القيود التي كانت

تفرضها على استيراد الطماطم التركية.

وذكربيان لوزارة الاقتصاد التركية ان وزارة الزراعة الروسية رفعت آخر

قيودها المتمثلة في منح عدد محدود من الشركات التركية ترخيص تصدير

الطماطم إليها".

وأشار البيان إلى اللقاء البناء الذي جمع بين وزير الاقتصاد التركي نهاد

زيبكجي ووزير الزراعة الروسي ألكسندر تيكاتشيف في 23 أبريل الجاري

بالعاصمة الروسية موسكو ولقاء آخر بين مسؤولي الوزارتين في 26 من الشهر

نفسه.

وإثر توتر العلاقات بين البلدين على خلفية إسقاط تركيا مقاتلة روسية

اخترقت أجواءها عام 2015 حظرت روسيا استيراد بعض المنتجات من تركيا بينها

الطماطم قبل أن تتحسن العلاقات وتعود لطبيعتها بشكل تدريجي .