إيطاليا تطرد مواطنا مصريا لأسباب تتعلق بـ"أمن الدولة" .





روما 28 أبريل 2018 (وال )- أعلنت إيطاليا أن وزير الداخلية

"ماركومينيتي" وقع على أمر طرد بحق مواطن مصري لأسباب تتعلق بـ"أمن

الدولة" حيث كان الأخير على تواصل مع ما يسمون بـ"المقاتلين الأجانب"

لتنظيم داعش من حملة الجنسية المغربية.

وبهذا تكون وزارة الداخلية قد نفذت منذ بداية هذا العام أوامر طرد بحق

35 شخصا بينما يرتفع عدد المبعدين عن التراب الإيطالي منذ مطلع عام 2015

إلى 272 أجنبي وجميعهم أفراد جذبتهم "بيئات التطرف الديني".

ويعود إهتمام القوات الامنية بأنشطة المواطن المصري (29 عامًا) والذي

يعيش في ميلانو إلى عام 2015 من خلال تحقيقات حول دائرة علاقات "مقاتل

أجنبي" مغربي كان متواجدا حينها في ذات المدينة قبل المغادرة إلى سورية

وكان على تواصل معه عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ووفق السلطات

الامنية فإن المغربي كان يرى في المصري "ميولا للقيام بأعمال فردية بسبب

رؤيته الراديكالية للإسلام ودعمه الأيديولوجي لتنظيم داعش" كما أن

المواطن المصري الذي تمّ ترحيله إلى بلاده من مطار مالبنسا في ميلانو

إلى القاهرة حافظ على علاقات افتراضية مع "مقاتل آخر" دائمًا من المغرب

ربما قُتِل في الفترة بين فبراير إلى مارس 2016 خلال معارك بمدينة حمص

السورية .