تعاون أوروبي- أمريكي في تفكيك أجهزة دعاية داعش .





بروكسل 28 أبريل 2018 (وال )-أعلن مكتب الشرطة الأوروبية "يوروبول" عن

تمكن أجهزة الشرطة الأوروبية والأمريكية من تعطيل وسائل إعلام ودعاية

تابعة لتنظيم "داعش" .

وأشار يوروبول إلى أن العملية استهدفت بالدرجة الأولى وسائل إعلام

الكترونية وخاصة ما يُدعى ب" أعماق" وهي وكالة أنباء تابعة للتنظيم

المتشدد.

وذكر بيان صدر عن النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا ان هذا العمل الذي

تم يومي الأربعاء والخميس الماضيين شاركت فيه عناصر شرطة متخصصة لكل من

بلجيكا ، بلغاريا ، فرنسا ، هولندا، رومانيا، بريطانيا، كندا ، والولايات

المتحدة الأمريكية حيث "تم تنسيق العمل في مقر يوروبول وتحديداً في وحدة

محاربة إرهاب الجرائم الإلكترونية التابعة للاتحاد" .

ويرى يوروبول أن تعطيل وسائل إعلام ودعاية تابعة للتنظيم المتشدد سيؤدي

إلى اضطراب شديد في عمله إذ أن العملية استهدفت إغلاق المخدمات التي

يستخدمها التنظيم لبث دعايته عبر الشبكة العنكبوتية حيث تم إغلاق مخدمات

في بلغاريا، فرنسا، رومانيا، هولندا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية .