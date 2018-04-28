بدء الملتقى الاكاديمي للخدمة الاجتماعية بالجامعات بحضور وكيل
وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي ايمن القماطي .
السبت ، 28- 04- 2018 - 11:55:00
طرابلس 28 ابريل 2018 (وال) - بدأت بجامعة طرابلس اليوم السبت فعاليات
الملتقى الاكاديمي للخدمة الاجتماعية بالجامعات الليبية .
وحضر بدء اعمال الملتقى وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي ايمن
القماطي ووكيل الجامعة للشؤون العلمية وعدد من اساتذة الجامعات
والمختصين والمهتمين بمجال الخدمة الاجتماعية .
واكد القماطي على الاهمية القصوى للاهتمام بالخدمة الاجتماعية وربطها مع
المؤسسات التي تتعامل مع المواطنين مباشرة .
واوضح ان الوزارة ستسعى لتطوير العمل الاكاديمي في الجانب التعليمي
للخدمة الاجتماعية .
(وال