بدء الملتقى الاكاديمي للخدمة الاجتماعية بالجامعات بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي ايمن القماطي .السبت ، 28-04-2018 - 11:55:00



طرابلس 28 ابريل 2018 (وال) - بدأت بجامعة طرابلس اليوم السبت فعاليات
الملتقى الاكاديمي للخدمة الاجتماعية بالجامعات الليبية .
وحضر بدء اعمال الملتقى وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي ايمن
القماطي ووكيل الجامعة للشؤون العلمية وعدد من اساتذة الجامعات
والمختصين والمهتمين بمجال الخدمة الاجتماعية .
واكد القماطي على الاهمية القصوى للاهتمام بالخدمة الاجتماعية وربطها مع
المؤسسات التي تتعامل مع المواطنين مباشرة .
واوضح ان الوزارة ستسعى لتطوير العمل الاكاديمي في الجانب التعليمي
للخدمة الاجتماعية .
(وال

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