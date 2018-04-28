بدء الملتقى الاكاديمي للخدمة الاجتماعية بالجامعات بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي ايمن القماطي .





طرابلس 28 ابريل 2018 (وال) - بدأت بجامعة طرابلس اليوم السبت فعاليات

الملتقى الاكاديمي للخدمة الاجتماعية بالجامعات الليبية .

وحضر بدء اعمال الملتقى وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي ايمن

القماطي ووكيل الجامعة للشؤون العلمية وعدد من اساتذة الجامعات

والمختصين والمهتمين بمجال الخدمة الاجتماعية .

واكد القماطي على الاهمية القصوى للاهتمام بالخدمة الاجتماعية وربطها مع

المؤسسات التي تتعامل مع المواطنين مباشرة .

واوضح ان الوزارة ستسعى لتطوير العمل الاكاديمي في الجانب التعليمي

للخدمة الاجتماعية .

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