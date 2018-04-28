نشرة الصيد البحري
المتوقعة على ساحل ليبيا .
السبت ، 28- 04- 2018 - 11:58:00
طرابلس 28 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة
على ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح برانى إلى شرقى
سرعتها ما بين (05-15)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.00)
متر.
البحر خفيف الموج إلى هادىء ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (15 - 17)
درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة ، وذلك لظهور ضباب خفيف في الصباح
الباكر على بعض المناطق .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم ومن المتوقع سقوط أمطار
متفرقة على الساحل من الجبل الأخضر الى طبرق قد يصحبها خلايا من السحب
الرعدية.
الريح شرش سرعتها مابين (05-15)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين
)0.25-1.00) متر ، والبحر خفيف الموج إلى هادىء ، ودرجة حرارة سطح البحر
مابين (17 - 19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .
(وال)