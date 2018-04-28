الشركة العامة لخدمات النظافة فرع
زليتن تطلق حملة نظافة واسعة .
السبت ، 28- 04- 2018 - 11:42:00
زليتن 28 ايريل 2018 ( وال ) - أطلقت الشركة العامة لخدمات
النظافة فرع زليتن حملة نظافة واسعة تستهدف المناطق والطرق والأحياء
السكنية ببلدية زليتن .
وقال مدير فرع الشركة السيد " محمد غويلة " إن الحملة تشمل الشوارع
الرئيسية بالبلدية والميادين والأحياء السكنية بهدف إزالة الأتربة
ومخلفات البناء ، إضافة إلى النفايات في طريق المكب .
وأضاف " غويلة " في تصريح لقسم الإعلام بالبلدية أن الحملة ستستمر ،
وبشكل يومي ومكتف ، وتستهدف معظم المناطق بالبلدية .
وأكد على أن الشركة عازمة على الإستمرار في عملها رغم الصعوبات
والمعوقات والنقص الشديد في العمالة الأجنبية ، وذلك من أجل إظهار
البلدية بالشكل اللائق والحضارى ، لافتا إلى أن أهم الصعوبات التي تواجه
عمل الشركة هو نقص السيولة المالية للقيام بأعمال الصيانة والعَمرة
للأليات والمعدات ، إضافة إلى النقص في العمالة الأجنبية .
وطالب مدير فرع الشركة السادة المواطنين بالتعاون مع العاملين بالشركة
ومساعدتهم في أداء عملهم حفاظا على الصحة العامة والبيئة والمظهر العام
للمدينة ، خاصة ونحن على بعد أيام معدودة لإستقبال شهر رمضان المبارك .
( وال )