الشركة العامة لخدمات النظافة فرع زليتن تطلق حملة نظافة واسعة .السبت ، 28-04-2018 - 11:42:00



زليتن 28 ايريل 2018 ( وال ) - أطلقت الشركة العامة لخدمات
النظافة فرع زليتن حملة نظافة واسعة تستهدف المناطق والطرق والأحياء
السكنية ببلدية زليتن .
وقال مدير فرع الشركة السيد " محمد غويلة " إن الحملة تشمل الشوارع
الرئيسية بالبلدية والميادين والأحياء السكنية بهدف إزالة الأتربة
ومخلفات البناء ، إضافة إلى النفايات في طريق المكب .
وأضاف " غويلة " في تصريح لقسم الإعلام بالبلدية أن الحملة ستستمر ،
وبشكل يومي ومكتف ، وتستهدف معظم المناطق بالبلدية .
وأكد على أن الشركة عازمة على الإستمرار في عملها رغم الصعوبات
والمعوقات والنقص الشديد في العمالة الأجنبية ، وذلك من أجل إظهار
البلدية بالشكل اللائق والحضارى ، لافتا إلى أن أهم الصعوبات التي تواجه
عمل الشركة هو نقص السيولة المالية للقيام بأعمال الصيانة والعَمرة
للأليات والمعدات ، إضافة إلى النقص في العمالة الأجنبية .
وطالب مدير فرع الشركة السادة المواطنين بالتعاون مع العاملين بالشركة
ومساعدتهم في أداء عملهم حفاظا على الصحة العامة والبيئة والمظهر العام
للمدينة ، خاصة ونحن على بعد أيام معدودة لإستقبال شهر رمضان المبارك .

( وال )

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