الشركة العامة لخدمات النظافة فرع زليتن تطلق حملة نظافة واسعة .





زليتن 28 ايريل 2018 ( وال ) - أطلقت الشركة العامة لخدمات

النظافة فرع زليتن حملة نظافة واسعة تستهدف المناطق والطرق والأحياء

السكنية ببلدية زليتن .

وقال مدير فرع الشركة السيد " محمد غويلة " إن الحملة تشمل الشوارع

الرئيسية بالبلدية والميادين والأحياء السكنية بهدف إزالة الأتربة

ومخلفات البناء ، إضافة إلى النفايات في طريق المكب .

وأضاف " غويلة " في تصريح لقسم الإعلام بالبلدية أن الحملة ستستمر ،

وبشكل يومي ومكتف ، وتستهدف معظم المناطق بالبلدية .

وأكد على أن الشركة عازمة على الإستمرار في عملها رغم الصعوبات

والمعوقات والنقص الشديد في العمالة الأجنبية ، وذلك من أجل إظهار

البلدية بالشكل اللائق والحضارى ، لافتا إلى أن أهم الصعوبات التي تواجه

عمل الشركة هو نقص السيولة المالية للقيام بأعمال الصيانة والعَمرة

للأليات والمعدات ، إضافة إلى النقص في العمالة الأجنبية .

وطالب مدير فرع الشركة السادة المواطنين بالتعاون مع العاملين بالشركة

ومساعدتهم في أداء عملهم حفاظا على الصحة العامة والبيئة والمظهر العام

للمدينة ، خاصة ونحن على بعد أيام معدودة لإستقبال شهر رمضان المبارك .



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