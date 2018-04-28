اجراء عملية ناجحة بقسم وحدة جراحة المسالك البولية بمركز بنغازى الطبي .









بنغازى 28 ايريل 2018 ( وال ) - كللت العملية الجراحية التي أجريت

بقسم وحدة جراحة المسالك البولية بمركز بنغازى الطبي لسيدة تبلغ من العمر

65 سنة تعاني من ورم في المثانة مما أدى إلى قصور في وظائف الكلي بالنجاح

.

ونقلا عن المكتب الإعلامي لمركز بنغازى الطبي، تم التدخل الجراحي

واستئصال الورم من المثانة والرحم والمبيضين وقناتي فالوب ، إضافة إلى

كيس خارجي .

وأفاد المكتب أن العملية كانت من أصعب العمليات الجراحية التي اجريت ..

حيث استغرقت ما يقارب عن 9 ساعات متواصلة وانتهت العملية بنجاح بفضل من

الله، وبجهد الفريق الطبي.

هذا وقام بإجراء العملية الجراحية كل من استشاري جراح دكتور" رؤوف

الكوافي" ، واستشاري جراح دكتور " طارق الضراط ط ، واختصاصي جراح دكتور"

محمد عطية العيان" ،واختصاصي جراح دكتور " حسام بكار" ، والدكتور" بوسيف

المجبري" ، ودكتورة التخدير" مجدولين " .



( وال - بنغازى )