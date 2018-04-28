مدرج كلية العلوم بجامعة بنغازى يشهد حفل خطابي لوفد الجامعات الليبية ضمن حملة دعم جامعة بنغازى تحت مسمى " جامعتنا تجمعنا " .









بنغازى 28 ابريل 2018 ( وال ) - احتضن مدرج كلية العلوم بجامعة

بنغازى الأربعاء اللقاء الذي أقيم بمناسبة زيارة وفد الجامعات الليبية

ضمن حملة دعم جامعة بنغازى تحت مسمى " جامعتنا تجمعنا " .

وشهد المدرج حفل خطابي بالمناسبة ،إلقيت خلاله العديد من الكلمات التي

أكدت على الوقوف إلى جانب الجامعة ودعم هذا الصرح الأكاديمى العريق "

جامعة بنغازى " واعادة إعمارها من جديد .

وقدم عميد بلدية بنغازى ، المستشار " عبد الرحمن العبار" ، في مستهل

كلمته لمحة موجزة عن مدينة بنغازى وما تعرضت له من دمار وأضرار على يد

الارهابيين ، وقال " انظروا لبنغازى اليوم وهي تشهد هذا الحضور الأكاديمي

الراقي، من وفد الجامعات الليبية ،جاءوا ليعلنوا دعمهم لجامعتنا وحضروا

ليعلنوا أسفهم على ما حصل لها من دمار وخراب على يد الإرهابيين".

وتابع العبار " اليوم تنتصر جامعة بنغازى على الإرهاب ، واليوم جامعتنا

تنتفض من جديد لإعادة إعمارها من جديد وأفضل من قبل".

واختتم عميد البلدية كلمته مجددا الترحيب بالوفد الزائر بقوله "هذه

المبادرة لدعم الجامعة وحضور وفد الجامعات الليبية يدل على الإصرار

والوطنية" .

وفي كلمة رئيس الجمعية الليبية الداعمة لجامعة بنغازي " محمد المهدوي "

قال "باسمي وباسم الجمعية نشكر الدور الكبير للوفد على تضامنهم ودعمهم

لجامعة بنغازى، اليوم أثبتوا وطنيتهم وعلى عمق الروابط بين الليبيين

كافة، وسيبدأ العمل الجاد لدعم جامعتنا - جامعة بنغازى- من أجل إعادة

بنائها وإعمارها فجامعة بنغازى قيمة تعليمية كبيرة ".

من جهته قال رئيس جامعة بنغازي الدكتور" مرعي المغربي " لقد أثبت قدوم

وفد الجامعات الليبية اليوم لدعم جامعة بنغازى نصرا كبيرا للجامعة ، حيث

تجتمع الجامعات الليبية اليوم ببنغازى من أجل حرصهم على هذا الصرح العلمي

الكبير، وعبروا عن اهتمامهم بإعمار جامعة بنغازى التي هي صرح في تطور

التعليم العالي نحو البناء والتنمية والرقي ".

واختتم المغربي موضحا " المصاب كبير والعراقيل كثيرة في وجه الجامعة

والجامعات الليبية ؛ ولكن حرص الوطنيين يثبت وطنيتهم وغيرتهم على هذا

الصرح العلمي الكبير، ولنتطلع لبناء الجامعة وسوف يذكر التاريخ زيارتكم".

وبدوره ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية لدعم جامعة بنغازي الدكتور

فاخر بوفرنة كلمة قال فيها "هذا الحضور الكريم من الجامعات الليبية، هو

وقفة جادة لهم ومن أجل الوقوف على حجم الدمار والإرهاب الذي شهدته جامعة

بنغازى، وعبر الوفد عن دعمهم لهذه الجامعة".

وتابع بوفرنة "زيارتكم لجامعة بنغازي ومشاركتم سوف يذكرها التاريخ فنحن

على يقين بوقوفكم من أجل جامعتكم كلنا إخوة ليبيون، جامعة بنغازي كانت

تضم كل الليبيين الذين جاؤوا لأجل التعلم، وأبناؤها اليوم تقلدوا كل

المناصب الكبرى في كل المدن الليبية، ونسعى اليوم للرقي بهذا الصرح

الأكاديمي الكبير وإلى التطور التقني والعلمي".

وأضاف رئيس مجلس الإدارة " لقد قررنا منح العضوية الشرفية لوفد الجامعات

الليبية، فشرف لنا دعمهم ومنحهم العضوية على وقفتهم الجادة تجاه جامعة

بنغازى".

وكانت كلمة لنقيب أعضاء هيأة تدريس جامعة بنغازي الدكتور" عبدالسلام أحمد

الكزه " جاء فيها " اليوم تتميز جامعة بنغازي بدعمكم وحضوركم شرف كبير

لنا؛فكلنا أخوة من أجل دعم هذه الجامعة العريقة ".

ومن جانبه قال رئيس وفد الجامعات الليبية الدكتور "مسعود الرقيق " في

كلمة باسم أعضاء وفد الجامعات الليبية ـ جامعة بنغازى، ومدينة بنغازى

العريقة التي ضحت وكافحت الإرهاب؛ نحن اليوم ندعم هذا الصرح الكبير،

الجامعة التي تخرج فيها كل المسؤولين، نطمح من خلالها أن تصل إلى أعلى

المراتب فليس من الغريب على مدينة بنغازى التضحية والنظام".

وتابع الرقيق" اليوم كل الليبيين يشاركون في دعم إعمار جامعة بنغازى

عرفانا بفضل الجامعة ودورها الأكاديمي في تأهيل وتخريج النخب العلمية

التي ساهمت وتساهم في مسيرة التقدم والرقي ، ومن أجلها تنادت الجامعات

الليبية واجتمعت في طرابلس وأعلنت دعم جامعة بنغازى لتنهض من جديد ،

فكلنا أمل في زيادة التواصل بين الجامعات الليبية وطي صفحة الماضي".

وواصل رئيس الوفد حديثه " نقترح على رؤساء الجامعات عقد اجتماع في جامعة

بنغازى لتدارس ما تحتاجه هذه الجامعة العريقة ".

وفي كلمة رئيس جامعة الزاوية " مفتاح المرابط " قال "التقينا اليوم في

مدينة بنغازى لنكون جامعة واحدة لأجل إعمارها ونتأسف على ما شاهدناه من

دمار وخراب لهذا المرفق الأكاديمي المتميز، ولكن أثبتت جامعة بنغازى

وطلابها عزيمتهم من أجل حمل رسالة العلم رغم كل الظروف الصعبة".

واختتم المرابط كلمته بالقول " حضورنا اليوم لعدة أهداف دعما لجامعتنا

ولقائنا مع إخوتنا وأحبابنا فنقول ليبيا واحدة رغم تقاسم السياسات، اليوم

هذا دورنا تجاه جامعتنا .. اليوم جاء دور الجامعات لنؤكد دعمنا ووقوفنا

مع جامعتنا - جامعة بنغازى- في إعاد إعمارها وتنميتها".

وبدوره ألقى رئيس جامعة محمد بن علي السنوسي الدكتور" محمد جاب الله" ،

كلمة قال فيها " كلنا ندعم جامعتنا ، والكل يشارك نحو تنميتها وندعم كل

الجامعات الليبية ".

وجاء في كلمة رئيس جامعة نالوت الدكتور" خالد الباروني" قوله" فرحة

اليوم تجمعنا داخل أروقة جامعة بنغازى شهدنا دمارها اليوم ، ونقف وقفة عز

ونبتعد عن كل التجاذبات السياسية لنتكاتف نحو دعمها وإعادة إعمارها ،

ولنقف صفا واحدا تجاه جامعتنا فنحن في جامعة نالوت معكم ونساندكم".



( وال - بنغازى )