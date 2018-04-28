الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 28 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : طقس معتدل على مناطق شمال غرب ليبيا ، بينما تحدث

تقلبات جوية على مناطق شرق ليبيا مصحوبة برياح نشطة مثيرة للإتربة

والغبار وارتفاع في درجات الحرارة هذا اليوم وتبقي درجات الحرارة مرتفعة

نسيبا على مناطق الجنوب الغربي .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والرياح غربية إلى

شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الساحلية ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-29) درجة مئوية ووتصل هذا اليوم الى (

36 ) درجة مئوية على ابوانجيم وتنخفض يوم الغد .

* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار

متفرقة علي بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة

مثيرة للأتربة والغبار على اغلب المناطق مما قد تسبب في هبوط الرؤية

الأفقية خاصة على سهل بنغازي تتحول تدريجيا مساء اليوم إلى شمالية غربية

معتدلة السرعة على مناطق الخليج وسهل بنغازي مع تحسن في الروؤية وباقي

مناطق يوم الغد ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 33 - 39 ) درجة

مئوية وتسجل إنخفاض تدريجي وملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق ، والرياح

غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى

جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات

الحـرارة القصوى تتـراوح مـابين (34-40) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف

يوم الغد على أغلب المناطق.



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لاخر على السرير وتازربو بينما

تكون السماء صافية على الكفرة هذا اليوم ، والرياح جنوبية شرقية الى

جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة

الأتربة والرمال تتحول يوم الاثنين الى شمالية فشمالية شرقية معتدلة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38-44) درجة مئوية وتسجل

انخفاض يوم الاثنين على أغلب المناطق.



( وال )