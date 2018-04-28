هيأة الرقابة الإدارية تفند الشائعات المتداولة بشأن الإفراج عن سلعة " الشاي " الموردة .





طرابلس 28 ابريل 2018 ( وال ) - فندت هيأة الرقابة الإدارية الشائعات

المتداولة بشأن الإفراج عن سلعة " الشاي " الموردة ، والتى تحتوى على

نسبة اشعاع عالية وتسهيل إدخالها إلى البلاد .

وأكدت هيأة الرقابة الإدارية أنها تابعت ببالغ الاهتمام موضوع الشائعات

المتداولة على بعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص

الافراج عن شحنة " الشاي " الموردة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر

بتاريخ 24-3-2017 م ، والتي تبين بعد فحص عينات منها من قبل مركز الرقابة

على الأغذية والأدوية بميناء طرابلس البحري أنها تحتوي على نسبة اشعاع

وصل إلى الحد الغير مسموح به طبقاً للمواصفات الليبية.

وطالب أعضاء مكتب هيأة الرقابة الإدارية بميناء طرابلس البحري في تقريرهم

بضرورة مخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن الزام الجهة الموردة بترجيع

الشحنة للمصدر الذي تم التوريد منه ، وان تراعى مستقبلا المواصفات

القياسية الليبية حفاظاً على الأمن الغذائي للمواطن الليبي .

( وال )