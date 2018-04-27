ليبيا وامريكا توقعان في مقر السفارة الليبية تونس على وثيقتين لتقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية والكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات والحدود .

تونس 27 ابريل 2018 (وال) - وقعت ليبيا وامريكا اليوم الجمعة على وثيقتين تتعلق الاولى بخطاب اتفاق بشان تقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب والثانية خطاب نوايا يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات والمنافد الليبية .

وحضر التوقيع على الوثيقتين بمقر السفارة الليبية في تونس وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة .

ووقع على الوثيقيتين عن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي وعن الجانب الامريكي رئيسة بعثة الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز .

وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تفسح هاتان الوثيقتان المجال للاستفادة من المساعدة التقنية وتدريب العناصر الوطنية وتكوين كوادر مؤهلة في تلك المجالات .

وقد ابدى الجانبان تطلعهما للمضي قدما في تعزيز التعاون الثنائي ليشمل المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها .

واتفقت رؤية الجانبين على اهمية مواصلة دعم الجهود المبدولة لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية الراهنة في اطار الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة اراضيها .

واكد الجانبان على اهمية دعم جهود مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة للدفع بالعملية السياسية وتحقيق الاستقرار .

(وال)