دراسة عالمية تتوصل إلى 44 سببا جينيا للاكتئاب الشديد .





لندن 27 أبريل 2018 (وال)- توصل علماء دوليون إلى 44 من المتغيرات

الجينية التي قد تزيد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب الشديد وقالوا إن كل

البشر يحملون بعضا منها على الأقل.

وقال العلماء إن النتائج الجديدة قد تساعد في تفسير سبب عدم استجابة

البعض لمضادات الاكتئاب وتحسن حالاتهم كما قد تمهد الطريق أمام أدوية

جديدة .

وخلص العلماء أيضا في الدراسة وهي الأكبر من نوعها إلى أن الأساس الجيني

للاكتئاب هو نفسه أساس اضطرابات نفسية أخرى مثل الفصام .

ويؤثر الاكتئاب الشديد على حوالي 14 بالمئة من سكان العالم وهو أكبر مسبب

للعجز على المدى البعيد ، لكن حوالي نصف مرضى الاكتئاب فقط يستجيبون جيدا

للعلاجات الموجودة .

وقال الباحث "جيروم برين" الذي عمل مع فريق البحث وهو من جامعة "كينجز

كوليدج" في لندن "إن المتغيرات الجينية الجديدة المكتشفة يمكن أن تبث

الحياة في علاج الاكتئاب من خلال فتح الباب أمام وسائل لاكتشاف علاجات

جديدة أفضل".