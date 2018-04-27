سيالة امام المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب في باريس :بلادي دفعت ثمنا باهظا من ارواح شبابها في مكافحة الارهاب ولكنها على يقين بانها قامت بواجبها الانساني وطنيا واقليميا ودوليا .

باريس 27 ابريل 2018 (وال) - قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في الكلمة التي القاها الخميس امام المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس " نجنمع اليوم في وقت يمر فيه العالم بظروف صعبة وحرجة للغاية تضعنا شعوبا وحكومات امام تحديات حقيقية لمعالجة مكامن الخطر الدي يحيق بنا جميعا من خلال تضافر الجهود وتوحيد الرؤى وحشد الامكانيات لمواجهة التهديدات التي تحيط بمنطقتنا والعالم .

واضاف سيالة " ظاهرة الارهاب اضحت واقعا ملموسا تجاوز كل الحدود ولم تعد محصورة داخل دولة او منطقة بل اصبحت تتهدد جميع المجتمعات الانسانية دون استثناء وتفقدنا الشعور بالامن والامان ،فالارهاب يستهدف الجميع الابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ والشباب دون وازع ديني او اخلاقي .

وخاطب سيالة المتمر بالقول " ان بلادي عانت من خطر الارهاب ولكنها من منطلق ايمانها العميق بواجبها تجاه شعبها وشعوب العالم نجحت في محاربته وخاضت معركة حاسمة ضد تنظيم الدولة الارهابي داعش في مدينة سرت ودحرته وحرر تها ،وان كانت بلادي قد دفعت ثمنا باهظا من رواح شبابها في هده المعركة فانها على يقين بانها قامت بواجبها الانساني وطنيا واقليميا ودوليا .

واشار سيالة الى ان ليبيا مازالت تعاني من الارهاب والدي كان اخر جرائمه تفجير الارهابيين لبوابتين امنيتين في سوكنة واجدابيا اوديا بحياة 12 جنديا من الجيش بالاضافة الى عشرات الجرحى .

واكد سيالة انه لايمكن الحديث عن كل هده الاحداث التي يعاني منها العالم دون الحديث عن تمويل الارهاب الهدف الدي تسعى نحوه كل التنظيمات الارهابية بشتى الطرق خاصة تجارة المخدرات والاسلحة والتهريب واختطاف الرهائن وطلب الفدية والسطو المسلح وتزوير الاموال بالاضافة الى ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال استغلال ظروف المهاجرين .

واوضح سيالة ان ليبيا كانت من بين الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمحاربة الارهاب التي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة العام 1999 وساندت كل القرارات الي اصدرها مجلس الامن دات العلاقة .

واشار سيالة الى ان ليبيا رغم الظروف السياسية فقد اتخدت اجراءات حازمة لمكافحة الارهاب ومصادر تمويله واصدرت العديد من القوانين لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

واكد سيالة ان كل هده الجهود توجت برفع اسم ليبيا من قائمة الدول المصنفة تحت المتابعة المعززة من قبل فريق متابعة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي في العاصمة الفرنسية .



واكد سيالة في كلمته التزام ليبيا بتنفيد المعايير الدولية لنظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لايمانها بانه طوق النجاة للجميع امام التحديات التي تفرضها ظاهرة الارهاب وتمويله .

واوضح سيالة ان ليبيا ورغم كل الظروف تستطيع ان تقدم الكثير في مكافحة الارهاب وتمويله ،داعيا المجتمع الدولي الى مواصلة دعم الشرعية الدي من شانه ان يعزز جهودها في هدا المجال .

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