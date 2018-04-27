الكاتب الأردني الفلسطيني " إبراهيم نصرالله " يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية .







أبوظبي27 ابريل 2018 ( وال ) - تم الإعلان عن فوز الكاتب

الأردني الفلسطيني " إبراهيم نصرالله " بالجائزة العالمية للرواية

العربية في دورتها الحادية عشر عن روايته الرابعة " حرب الكلب الثانية "

عن الدار العربية للعلوم ناشرون.

وكشف الكاتب والأكاديمي الأردني " إبراهيم السعافين " رئيس لجنة التحكيم

لهذا العام في كلمته عن الفائز في حفل أقيم عشية افتتاح معرض أبوظبي

الدولي للكتاب. خلال الحفل ألقي " ياسر سليمان " رئيس مجلس أمناء الجائزة

كلمة ترحيبية ، وكذلك " فلور مونتانارو " منسقة الجائزة .. حيث أشارا

فيها إلى الفائز السابق للجائزة " أحمد السعداوي " الذي وصلت الترجمة

الإنجليزية لروايته " فرانشكتاين " في بغداد إلى القائمة القصيرة لجائزة

" مان بوكر " العالمية وهى المرة الأولى التي يترشح فيها كاتب عربي

للقائمة القصيرة لجائزة " المان بوكر " العالمية في تاريخها.

كما تحدث " السعافين " عن الروايات المرشحة في القائمة القصيرة قائلاً

أنها " وقد تقاطعت هذه الرِّواياتِ مع محاولات التجريب في أبعادها

الغرائبية والعجائبية والأسطورية، ولم تغفل البعد الواقعي الذي يتجاوز

الوثوقي واليقيني، محمّلةً في ملامحها الأساسيّة بأسئلة الواقع والحياة

والوجود والمصير."

ثم تم تكريم كل من الكتاب الستة المرشحين في القائمة القصيرة بعد عرض

أفلام قصيرة يتحدثون فيها عن حياتها ويقرأون مقتطفات من رواياتهم. وينال

كل منهم مبلغ 10,000 دولار أمريكي.

وبعد الحفل شارك " إبراهيم نصرالله " في مؤتمر الصحفي مع كل من ياسر

سليمان وإبراهيم السعافين وفلور مونتانارو حيث تلقى التهاني من الجمهور

وأجاب على أسئلة من الصحفيين.

حصل إبراهيم نصرالله على مبلغ نقدي قيمته 50,000 دولار أمريكي إلى جانب

تحقيق مبيعات أعلى للرواية والحصول على تقدير عالمي، وتضمن الجائزة تمويل

الترجمة الإنجليزية لرواية "حرب الكلب الثانية" .

وتركز الرواية على الشخصية الرئيسيّة وتحولاتها من معارض إلى متطرف

فاسد، وتكشف عن نزعة التوحّش التي تسود المجتمعات والنماذج البشرية

واستشراء النزعة المادية، فيغدو كل شيْء? مباحاً.

إبراهيم نصر الله من مواليد عمان عام 1954 من أبوين فلسطينيين اقتُلعا

من أرضهما عام 1948، عاش طفولته وشبابه في مخيم الوحدات للاجئين

الفلسطينيين في عمّان- الأردن. بدأ حياته العملية معلما في المملكة

العربية السعودية، عاد إلى عمّان وعمل في الصحافة، ومؤسسة عبد الحميد

شومان، وتفرغ للكتابة عام 2006. أشرف نصرالله على دورتين من الندوة (ورشة

إبداع) التي تنظمها الجائزة سنويا للكتاب الشباب الواعدين، في عامي 2014

و2016.

تُرجمت أربعة من رواياته وديوان شعر إلى اللغة الإنجليزية، منها " زمن

الخيول البيضاء" المرشحة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2009 و"

قناديل ملك الجليل" المرشحة للقائمة الطويلة عام 2013. وفي مقال عن رواية

" زمن الخيول البيضاء" كتبت في العام 2012، أشادت صحيفة النيو ستيتسمان

البريطانية بـ "صوت نصرالله الذي يلقي الضوء على حيوات المهمشين".

وبعد ترشيحه للقائمة القصيرة، قال نصرالله، في فيلم أنتجته الجائزة

العالمية للرواية العربية لموقعها: "رواية كُتبت لتحزّ القارئ، لتقلق

القارئ، لتجعله أحيانا غير قادرا على التنفس. حرب الكلب الثانية هي رسالة

تحذير، في اعتقادي، مما يمكن أن نصل إليه في المستقبل في ضوء ما عشناه

ونعيشه في السنوات الأخيرة...هذه الرواية من هنا تنطلق، من لحظة ضياع

اليقين بمن تساكنه أو يساكنك، هو ذلك الجار أو ذلك الأخ أو ذلك الأب أو

أي كان. لذلك تذهب الرواية وتقول إذا ما واصلنا في هذا الطريق، سنصل إلى

ذلك المستقبل الذي سنصبح فيه إباديين."

وبهذا الفوز، تعتبر رواية "حرب الكلب الثانية" أفضل عمل روائي نُشر خلال

الإثني عشر شهراً الماضية، وجرى اختيارها من بين 124 رواية مرشحة تمثل 14

بلداً عربياً. وفيما يلي أسماء لجنة التحكيم لعام 2018: الأكاديمي

والناقد والشاعر والروائي والمسرحي الأردني إبراهيم السعافين، رئيساً، مع

عضوية كل من: الأكاديمية والمترجمة والروائية والشاعرة الجزائرية إنعام

بيوض، والكاتبة والمترجمة السلوفينية باربرا سكوبيتس، والروائي والقاص

الفلسطيني محمود شقير، والكاتب والروائي السوداني-إنجليزي جمال محجوب.

وسوف يشارك الفائز إبراهيم نصرالله في أول ظهور علني له بعد الفوز، مع

كتاب القائمة القصيرة، في ندوة تُعقد في جناح بحر الثقافة ضمن معرض

أبوظبي الدولي للكتاب ، تحت رعاية الشيخة " شيخة بنت خالد بن محمد آل

نهيان " .

وبدوره، قال ياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة: "كلما ابتعدنا عن

الواقع بغرائبية الروائي، كلما اقتربنا إليه بكل ما فيه من عبثية. تطل

علينا 'حرب الكلب الثانية'، الرواية الفائزة لهذا العام، من هذا المنطلق

لترسم لنا عالماً انهارت فيه الضوابط، وانحسرت فيه منظومة القيم التي

يُحتكم إليها في الفصل بين المعقول واللامعقول. يحيك إبراهيم نصرالله

خيوط روايته هذه بلغة تحاكي الموضوع بكل غرائبيته، وبنفَس يلتقط المضحك

المبكي، وكأنه بهذا يعبر عن عمق المأساة التي نواكبها من داخل الرواية

إلى خارجها وبالعكس؛ فهنيئًا له وللرواية العربية على هذا الإنجاز."

وتهدف الجائزة إلى الترويج للرواية العربية على المستوى العالمي، ومن

هنا تموّل الجائزة ترجمة الأعمال الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.

يذكر أنه خلال هذا العام قد صدرت الترجمة الإنجليزية لرواية "فرنكشتاين

في بغداد" لأحمد سعداوي الفائزة بجائزة عام 2014 عن دار وون ورلد في

المملكة المتحدة ودار بنجوين في الولايات المتحدة. وقد نالت الرواية

إعجاب النقاد الذين وصفوها على أنها "جرئية ومبتكرة" (النيويورك تامز)

و"إنجاز هائل" (الغارديان). وتم التعاقد لإصدارها في أربع عشرة لغة أخرى،

بما فيها الصينية (هونغ كونغ وصينية جمهورية الصين الشعبية)، ووصلت

نسختها الإنجليزية إلى القائمة القصيرة لجائزة " المان بوكر" العالمية في

أبريل 2018. وفي مارس 2018، صدرت عن دار هوبو النسخة الإنجليزية لرواية

"مصائر، كونشرتو الهولوكوست والنكبة" لربعي المدهون الفائزة بجائزة عام

2016.

ومن بين الروايات الفائزة المتوفرة بالإنجليزية، رواية "واحة الغروب"

لبهاء طاهر التي صدرت سنة 2009، و"عزازيل" ليوسف زيدان، سنة 2012، كما

صدرت روايتا "ترمي بشرر" لعبده خال و"القوس والفراشة" لمحمد الأشعري سنة

2014، ورواية "ساق البامبو" لسعود السنعوسي سنة 2015، وصدرت رواية "طوق

الحمام" لرجاء عالم سنة 2016.

هذا وتم بيع حقوق الترجمة لروايتين من روايات القائمة القصيرة: تُرجمت

رواية "ساعة بغداد" لشهد الراوي من قبل لوك ليفغرين وتصدر في مايو عن دار

وان وورلد، كما ترجمت رواية "الخائفون" لديمة ونّوس من قبل أليزابيث

جاكيت وتصدر في المملكة المتحدة عن دار هارفيل سيكر ودار نوبف دوبلداي في

الولايات المتحدة في عام 2019. أما رواية "في غرفة العنكبوت" لمحمد عبد

النبي المرشحة في القائمة القصيرة عام 2017، فترجمت إلى الإنجليزية من

قبل جوناثان رايت وتصدر عن دار هوبو في يوليو من هذا العام.

الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع

الروائي باللغة العربية وصار ينظر لها باعتبارها الجائزة الأدبية الرائدة

في الوطن العربي. ترعى الجائزة "مؤسسة جائزة بوكر" في لندن، بينما تقوم

دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بدعمها مالياً.

( وال )