سيالة يشارك في اعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الارهاب في باريس .

باريس 27 ابريل 2018 (وال) - شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة الخميس في اعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الارهاب بالعاصمة الفرنسية تحت شعار (لا اموال للارهاب ).

ونظمت المؤتمر الدي يحضره 80 وزيرا و500 خبيرا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس بحضور الرئيس الفرنسي .

وتاتي مشاركة سيالة في اطار مساهمة ليبيا في الجهود الدولية الرامية الى محاربة الارهاب ومناقشة سبل مكافحة تمويل تنظيم داعش والقاعدة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الارهاب .

وعقد سيالة على هامش مشاركته في المؤتمر اجتماعات مع مدير الصندوق الدولي كريستين لاغارد ووزراء خارجية ايطاليا ، قطر الجزائر ، ووزيرا الداخلية في لبنان ، فرنسا .

وضم الوفد الليبي مع وزير الخارجية رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور .

(وال)

