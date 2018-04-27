قمة تاريخية بين الزعيمين الكوريين .



الكوريتان 27 أبريل 2018 (وال)-بدأ اليوم الجمعة الزعيم الكوري الشمالي

"كيم جونغ اون" والرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي ان" قمة تاريخية بعد

مصافحة ترتدي رمزية كبيرة عند خط الحدود العسكرية الفاصلة بين الكوريتين.

وقال "كيم" انه يشعر ب"فيض من التأثر" بعد ان عبر الفاصل الاسمنتي الذي

لا يتجاوز بضع سنتيمترات والذي يشكل ترسيم الحدود ليصبح أول زعيم كوري

شمالي يطأ أرض الجنوب منذ الحرب الكورية (1950-1953).

وبدعوة من كيم خطا الزعيمان بشكل وجيز الى الشمال قبل ان يتوجها سيرا على

الاقدام الى بيت السلام وهو بناء من الزجاج والاسمنت في القسم الجنوبي من

بلدة "بانمونجون" حيث تم توقيع الهدنة.

وصرح كيم في مستهل القمة "جئت مصمما على توجيه اشارة انطلاق على عتبة

تاريخ جديد" بينما تتعرض بلاده لاتهامات عدة بانتهاك حقوق الانسان.

وأعرب "مون" من جهته عن الامل في "التوصل الى اتفاق جريء من أجل أن

نُقدّم للشعب الكوري برمته وللناس الذين يريدون السلام هدية كبيرة" بما

ان القمة ستركز بشكل كبير على الترسانة النووية للشمال .

وأشادت الصين اليوم الجمعة بالقمة بين زعيمي الكوريتين وحيّت "شجاعتهما"

معتبرة ان المصافحة بينهما عند الخط العسكري الفاصل بين البلدين تشكل

"لحظة تاريخية".

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هيوا تشونين" ان "الصين

تشيد بالخطوة التاريخية التي قام بها الزعيمان ونحيي شجاعتهما وقراراتهما

السياسية" و"نأمل بان تكون هناك نتائج ايجابية".

ورافقت كيم شقيقته ومستشارته المقربة "كيم يو جونغ" وكذلك المسؤول الكوري

الشمالي عن العلاقات بين الكوريتين ، أما "مون" فكان بجانبه رئيس

استخباراته ومدير مكتبه .

والقمة تكريس للتقارب الملفت الذي تشهده شبه الجزيرة منذ أعلن كيم بشكل

غير متوقع في 1 يناير الماضي ان بلاده ستشارك في الالعاب الاولمبية

الشتوية في بيونغ تشانغ في الجنوب .

ويلي هذه القمة لقاء مرتقب بين "كيم" والرئيس الاميركي "ترامب" وأوردت

وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية ان "كيم جونغ اون سيتباحث بصراحة

كبيرة مع مون جاي ان حول كل المشاكل التي تعترض تحسين العلاقات بين

الكوريتين والتوصل الى السلام والازدهار واعادة التوحيد".

الا ان الوكالة لم تأت على ذكر نزع الاسلحة النووية ، وفي الوقت الذي

كانت فيها تلفزيونات العالم تبث لقطات المصافحة التاريخية علق التلفزيون

الكوري الشمالي البث للحظات .

وأعرب البيت الابيض في بيان عن الامل بان تفضي القمة الى "مستقبل من

السلام والازدهار لكامل شبه الجزيرة الكورية".

وطالب ترامب الشطر الشمالي بالتخلي عن أسلحته النووية كما تطالب واشنطن

بأن يكون نزع السلاح النووي تاما ويمكن التحقق منه ولا رجوع فيه.

وحذر سكرتير الرئاسة الكورية الجنوبية ايم جونغ-سيوك من أن الأمور لن

تكون سهلة على الإطلاق وقال "التوصل الى اتفاق حول نزع السلاح النووي في

وقت حققت برامج كوريا الشمالية النووية والبالستية تقدما كبيرا، سيكون

مختلفا في طبيعته عن اتفاقات نزع السلاح المبرمة في التسعينات وبداية

العقد الأول من الألفية".

وتابع "هذا ما يجعل هذه القمة صعبة بشكل خاص" مضيفا "الأمر الأكثر حساسية

سيكون رؤية مدى قدرة الزعيمين على الاتفاق حول ارادة نزع السلاح النووي"

في شبه الجزيرة الكورية وكيف "سيُدوّن ذلك على الورق".

واعرب مون عن الامل في ان تتيح القمة حصول لقاءات اخرى من جانبي المنطقة

المنزوعة السلاح بينما أبدى كيم استعداده لزيارة سيول "في أي وقت" في حال

تمت دعوته.

وأعلنت سيول ان القمة ستشكل مناسبة للتباحث في معاهدة سلام من أجل وضع حد

للحرب بشكل رسمي اذ البلدان لا يزالان عمليا في حالة حرب.

وبعد الجلسة الصباحية عبر كيم الحدود الى الشمال لتناول الغداء بينما

أحاط نحو عشرة حراس بسيارته.

ومن المقرر ان يقوم كيم ومون بغرس شجرة صنوبر قبل استئناف جلسة بعد الظهر

وأكدت سيول ان الشجرة "ستمثل السلام والازدهار على الخط العسكري الفاصل

والذي يرمز الى المواجهة والانقسام منذ 65 عاما".

وبعد توقيع اتفاق، سيتم اصدار بيان مشترك واقامة مأدبة تشارك فيها زوجتا

الزعيمين في المساء قبل ان يعود كيم الى بلاده.

ويذكر ان القمتين السابقتين بين البلدين عقدتا في 2000 و2007 في بيونغ

يانغ .