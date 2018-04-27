وفد من الجامعات الليبية يقوم بزيارة إلى جامعة بنغازى ويؤكد على دعمه لإعادة إعمار الجامعة .







بنغازى 27 ابريل 2018 ( وال ) - قام وفد من الجامعات الليبية

بزيارة إلى جامعة بنغازى ، وذلك بهدف الوقوف والاطلاع على حجم الدمار

والأضرار التى لحقت بهذا الصرح الأكاديمى العريق جراء الحرب التي دارت

رحاها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية .

وقد ضم الوفد رؤساء جامعات : طرابلس - الزيتونة - سبها - الجفارة

صبراته - نالوت - الجفرة - المرقب - فزان - طبرق - الزنتان - الزاوية -

غريان - سرت - محمد بن علي السنوسي - الأكاديمية الليبية - الجامعة

المفتوحة, إضافة إلى رئيس النقابة العامة لموظفي الجامعات الليبية.

وكان في استقبال الوفد الزائر الدكتور" مرعي المغربي " رئيس جامعة بنغازى

صحبة أعضاء مجلس إدارة الجامعة من عمداء كليات جامعة بنغازى وفروعها,

ومدراء الإدارات والمكاتب, ورئيس نقابة العاملين بالجامعة, والاتحادات

الطلابية.

وبعد أن تمّ استقبال الوفد الضيف والترحيب به لدى وصوله أرض مطار بنينا

الدولي, تمّ اصطحاب الضيوف في جولة داخل الحرم الجامعي ليشاهدوا بأم

أعينهم حجم الدمار الذي لحق بهذا الصرح العلمي نتيجة الحرب التي دارت

رحاها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية.

وأكد الدكتور " مسعود امحمد الرقيق " رئيس جامعة سبها- رئيس الوفد

الزائر, قائلا نحن كوفد جئنا لزيارة جامعة بنغازى متضامنين وداعمين لها

ولإعادة إعمارها.

فكما انطلقت من مدينة بنغازى الصيحة الأولى للحرية وبناء الدولة

المدنية, تنطلق منها اليوم عجلة البناء من خلال هذا التداعي والتلاحم

والاستجابة لدعوة طيبة للتضامن مع جامعة بنغازى لما لحق بها من دمار

وخراب , وتلبية لدعوة أبنائها للمساهمة في إعادة البناء، والإعمارلهذا

الصرح العلمى .. فجامعة بنغازى هي أولى الجامعات الليبية ونواتها، ونحن

نؤمن بعودة هذا الصرح العلمي الذي نفتخر به في كل ليبيا الحبيبة.

من جانبه أعرب الدكتور" توفيق الهادي كاموكا " الكاتب العام بجامعة

طرابلس عن أسفه البالغ لما أصاب جامعة بنغازى من دمار .. مؤكدا على أن

وفد الجامعات الليبية جاء لزيارة جامعة بنغازى من أجل إظهار دعم إعادة

إعمار لأم الجامعات الليبية ( جامعة بنغازى), وقال : " كما يعلم الجميع

أن جامعتي بنغازى وطرابلس هما كالتوائم، فكل إمكانيات جامعة طرابلس وكل

ما تملكه من كوادر هي دعم لجامعة بنغازى ، ونشكر جامعة بنغازى وأهلنا

ببنغازى على حفاوة الاستقبال.

( وال )