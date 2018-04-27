معيتيق يجتمع مع وزير الاقتصاد البوسني .

سراييفو 27 ابريل 2018 (وال)- اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي السيد "أحمد معيتيق" الأربعاء، على هامش منتدى سراييفو للأعمال 2018 مع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك السيد "ميركو شاروڤيتش". وتناول الاجتماع استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وآفاق تطويرها.



وأشاد السيد "ميركو شاروڤيتش"، بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً على أن التواصل بين المسؤولين سيساعد على استئناف العلاقات في المجالات المختلفة، معرباً عن استعداد حكومة بلاده لمتابعة عودة الشركات البوسنية لاستكمال المشاريع المتعاقد على تنفيذها في مجال إنتاج الطاقة والصحة وغيرها.



وتم التأكيد على البدء في تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتفعيل عمل اللجان المشتركة من خلال إعداد مذكرة تفاهم بينسيراييفو بين الطرفين .

(وال)