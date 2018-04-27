معيتيق يجتمع في سيراييفو مع الرئيس البوسني .

سيراييفو 27 ابريل 2018 (وال)- اجتمع النائب "أحمد معيتيق" الخميس على هامش منتدى سراييفو 2018 مع "بكر عزت بيغوفيتش" رئيس مجلس الرئاسة بجمهورية البوسنة والهرسك، حيث أكد معالي الرئيس على عمق العلاقات بين البلدين، حكومة وشعباً وأنه يتابع الملف الليبي بكل اهتمام، ويتمنى أن تنتقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، وأنه يثمن هذه الزيارة لتكون بداية لإعادة العلاقات الثنائية بين البلدين وترجع إلى سابق عهدها.



واكد معيتيق لمعالي الرئيس على تطلع ليبيا للتعاون مع حكومة البوسنة والهرسك، وعلى ضرورة إعادة تفعيل كافة الاتفاقيات والمشاريع لتعود الشركات البوسنية وتستأنف العمل. وضرورة العمل على تسهيل تأشيرات الدخول لليبيين، لفتح مجال تبادل الخبرات في كافة المجالات.

(وال)