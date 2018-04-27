افتتاح مكتب علاقات ديوان مجلس رئاسة الوزراء بمطار أمعيتيقه الدولي .







طرابلس 27 ابريل 2018 ( وال ) - قام أمين شؤون التنظيم أ "وليد

الكاتب"، رفقة عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بديوان رئاسة مجلس الوزراء

، وبحضور كل من السادة : مدير عام مطار إمعيتيقه الدولي " لطفي الطبيب"،

ومدير المنفذ العميد "عزالدين الزوك"، وآمر قوة تأمين المطار عقيد "محمد

فتح الله"، ورئيس رقابة الجوازات عميد "عبد الباسط الزرقاني"، ورئيس مركز

الجمارك عميد "عبدالرزاق بلحاج"، ونائب رئيس رقابة المطار رائد "علي

التمتام"، بافتتاح مكتب علاقات ديوان مجلس رئاسة الوزراء بالمطار.

ونقل أمين شؤون التنظيم بالمناسبة شكر وتقدير الأمين العام لمجلس الوزراء

الدكتور "الطاهر أحمد عامر" للمسؤولين في المطار كافة على روح التعاون

والاستجابة لتخصيص مكتب خدمات للديوان بالمطار.. مؤكداً على أن هذا العمل

جاء في إطار الحرص على تسهيل إجراءات الحجز والاستقبال والتوديع

للمسؤولين والموظفين التابعين لرئاسة الوزراء، والجهات التابعة له،

وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمنفذ مطار إمعيتيقه الدولى.

وأوضح بأن طبيعة عمل المكتب الخدمية لا تتعارض مع الاختصاصات المسندة

لجهاز المراسم العامة ومهام وواجبات إدارة المراسم والتشريفات التابعة

للحرس الرئاسي.

فيما أكد مدير المنفذ عميد "عزالدين الزوق"، بأنه سيتم تقديم التسهيلات

كافة التي ستسهم في نجاح عمل المكتب حتى يحقق الغرض الذي انشئ من أجله،

باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح قام بها مجلس رئاسة الوزراء.

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