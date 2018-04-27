منظمة سبع سنبلات للأعمال الإنسانية
بطرابلس تطلق حملة مساعدات شهر رمضان المبارك لأهل الجنوب .
الجمعة ، 27- 04- 2018 - 10:47:00
غريان 27 ابريل 2018 ( وال ) - تستعد منظمة " سبع سنبلات " للأعمال
الإنسانية لإطلاق حملة مساعدات " سلة رمضان " ، تحت شعار " الجنوب وأهله
في قلوبنا " ، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .
والتكافل تحت شعار "الجنوب وأهله في قلوبنا"
وتشتمل هذه السلال الغذائية المتنوعة التي تأتي في محاولة لرفع المعاناة
عن الأسر الفقيرة في المناطق الجنوبية والنائية على المتطلبات الأساسية
للأسرة الليبية ( أرز ، مكرونة ، شربة ، طماطم ، زيت ، حليب ، سكر ، دقيق
) . وناشدة المنظمة أهل البر والإحسان بالمساهمة في توفير هذه السلال والتي
تم تحديد السلة للأسرة الصغيرة بقيمة ( 120 ) دينار ، وقيمة السلة للأسرة
المتوسطة (160) دينار ، وقيمة السلة للأسرة الكبيرة ( 200 ) دينار .
وأوضحت المنظمة في بيانها بأن التبرعات تقبل على هيئة (مواد غذائية ، أو
مبالغ نقدية ، أو صكوك مصرفية ، تحويلات بنكية ) .
وللاستعلام للتواصل مع المنظمة في هذا الشأن دعت السادة المتبرعين إلى
زيارة مقرها الكائن بطرابلس تقاطع الفلاح طريق المطار - شارع الخروب
بالقرب من صالة اللوتس للمناسبات الاجتماعية ، أو الاتصال على الأرقام
التالية : ( 0917323463 أو 0924322827 ) .
( وال -غريان )