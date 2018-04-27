منظمة سبع سنبلات للأعمال الإنسانية بطرابلس تطلق حملة مساعدات شهر رمضان المبارك لأهل الجنوب .







غريان 27 ابريل 2018 ( وال ) - تستعد منظمة " سبع سنبلات " للأعمال

الإنسانية لإطلاق حملة مساعدات " سلة رمضان " ، تحت شعار " الجنوب وأهله

في قلوبنا " ، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .

والتكافل تحت شعار "الجنوب وأهله في قلوبنا"

وتشتمل هذه السلال الغذائية المتنوعة التي تأتي في محاولة لرفع المعاناة

عن الأسر الفقيرة في المناطق الجنوبية والنائية على المتطلبات الأساسية

للأسرة الليبية ( أرز ، مكرونة ، شربة ، طماطم ، زيت ، حليب ، سكر ، دقيق

) . وناشدة المنظمة أهل البر والإحسان بالمساهمة في توفير هذه السلال والتي

تم تحديد السلة للأسرة الصغيرة بقيمة ( 120 ) دينار ، وقيمة السلة للأسرة

المتوسطة (160) دينار ، وقيمة السلة للأسرة الكبيرة ( 200 ) دينار .

وأوضحت المنظمة في بيانها بأن التبرعات تقبل على هيئة (مواد غذائية ، أو

مبالغ نقدية ، أو صكوك مصرفية ، تحويلات بنكية ) .

وللاستعلام للتواصل مع المنظمة في هذا الشأن دعت السادة المتبرعين إلى

زيارة مقرها الكائن بطرابلس تقاطع الفلاح طريق المطار - شارع الخروب

بالقرب من صالة اللوتس للمناسبات الاجتماعية ، أو الاتصال على الأرقام

التالية : ( 0917323463 أو 0924322827 ) .



( وال -غريان )