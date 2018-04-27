"لا أموال للإرهاب" مؤتمر دولي في فرنسا لمكافحة تمويل التنظيمات الجهادية .





باريس 27 أبريل 2018 (وال)-احتضنت باريس اول امس الأربعاء مؤتمرا

دوليا لمكافحة تمويل التنظيمات الجهادية تحت شعار "لا أموال للإرهاب"

بمشاركة أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

وأعلن الإليزيه أن الهدف هو إيقاف أنشطة كافة المتعاونين مع

الجماعات الإرهابية وان المؤتمر يهدف لبحث تبييض الأموال وتجفيف مصادر

التمويل على ضوء فضيحة شركة "لافاراج" الفرنسية المتهمة بتمويل تنظيم

"الدولة الإسلامية" في سوريا.