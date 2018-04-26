الأخضر يلتقي الاتحاد في ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم .
الخميس ، 26- 04- 2018 - 23:07:00
. غدا
الجمعة.
طرابلس 26 أبريل 2018 (وال)- يلتقي فريق الأخضر نظيره فريق الاتحاد
يوم غد الجمعة في أولى منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ليبيا
لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018 .
وستقام المباراة على تمام الساعة 18:15 مساء بملعب شهداء ينينا.
يذكر أن فريق الأخضر تأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب فريق
الجمارك (2-1)، بينما تأهل فريق الاتحاد لنفس الدور على حساب فريق الشط
(2-1) ضمن منافسات الدور الـ16.
وتتواصل منافسات الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي حسب التواريخ
والملاعب والمواعيد التالية :.
* الأربعاء 02 مايو 2018 .
- الأهلي طرابلس × المحلة .. ملعب طرابلس الدولي، الساعة 17:00 مساء.
* الجمعة 04 مايو.
- الأهلي بنغازي × الهلال .. ملعب شهداء بنينا، الساعة 18:15 مساء .
* السبت 05 مايو .
- خليج سرت × الخمس .. ملعب شهداء بنينا، الساعة 18:15 مساء .
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