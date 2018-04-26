الأخضر يلتقي الاتحاد في ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم .

. غدا

الجمعة.



طرابلس 26 أبريل 2018 (وال)- يلتقي فريق الأخضر نظيره فريق الاتحاد

يوم غد الجمعة في أولى منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ليبيا

لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018 .

وستقام المباراة على تمام الساعة 18:15 مساء بملعب شهداء ينينا.

يذكر أن فريق الأخضر تأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب فريق

الجمارك (2-1)، بينما تأهل فريق الاتحاد لنفس الدور على حساب فريق الشط

(2-1) ضمن منافسات الدور الـ16.

وتتواصل منافسات الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي حسب التواريخ

والملاعب والمواعيد التالية :.

* الأربعاء 02 مايو 2018 .

- الأهلي طرابلس × المحلة .. ملعب طرابلس الدولي، الساعة 17:00 مساء.

* الجمعة 04 مايو.

- الأهلي بنغازي × الهلال .. ملعب شهداء بنينا، الساعة 18:15 مساء .

* السبت 05 مايو .

- خليج سرت × الخمس .. ملعب شهداء بنينا، الساعة 18:15 مساء .

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