الاتحاد والأهلي بنغازي ينضمان للمشاركة في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم.





طرابلس 26 أبريل 2018 (وال)- انضم فريقا الاتحاد والأهلي بنغازي

للمشاركة في تمثيل ليييا رسميا في التصفيات الأولية والتمهيدية لبطولة

كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم في نسختها الجديدة، المقرر

انطلاقها خلال الفترة من التاسع عشر إلى التاسع والعشرين من شهر مايو

المقبل بمشاركة عشرة فرق.

وذكر الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم "عبد الناصر الصويعي"

أن ذلك جاء بناء على الخطاب الرسمي الموجه اليوم الخميس من نظيره

بالاتحاد العربي لكرة القدم بشأن اعتماد مشاركة فريقي الاتحاد والأهلي

بنغازي في التصفيات الأولية والتمهيدية لبطولة الأندية العربية لكرة

القدم دوري أبطال العرب في نسختها الجديدة هذا الموسم.

وأوضح " الصويعي " أنه من المنتظر أن تنطلق التصفيات التمهيدية خلال

الفترة من التاسع عشر إلى التاسع والعشرين من شهر مايو المقبل بمشاركة

عشرة فرق سيتم توزيعها على مجموعتين، ويتأهل صاحب الترتيب الأول من كل

مجموعة إلى النهائيات، حيث سيواجه المتأهل الأول فريق الترجي التونسي،

وسيواجه المتأهل الثاني فريق الأهلي المصري.

يذكر أن فريق الأهلي طرابلس ممثل ليبيا في هذه البطولة تأهل مباشرة

إلى الدور الـ 32 وأوقعته القرعة التي سحبت يوم الثلاثاء الماضي في

مواجهة فريق الوداد البيضاوي المغربي الذي سيواجهه في مباراتين ذهابا

وإيابا خلال شهر أغسطس المقبل.

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