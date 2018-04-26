المحلة باق في الممتاز وأبي الأشهر يهبط إلى دوري الدرجة الأولى.





طرابلس 26 أبريل 2018 (وال)- أسفرت المباراتان اللتان أقيمتا اليوم على

ملعبي طرابلس ومصراتة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من الدوري الممتاز

لكرة القدم عن هبوط فريق أبي الأشهر إلى دوري الدرجة الأولى وبقاء فريق

المحلة في منافسات الدوري الممتاز، وفريق رفيق سيلعب في منافسات الدور

الرباعي لتفادي الهبوط.

وتمكن فريق رفيق من التعادل مع أبي الأشهر على ملعب مصراتة، ما مكن

رفيق من الإبقاء على حظوظه في دوري تفادي الهبوط الرباعي، وعلى ملعب

طرابلس تعادل فريق المحلة مع الوحدة فنجا من الهبوط وظل في الممتاز، على

حساب فريق رفيق، رغم تساويهما في عدد النقاط والأهداف، إلا أن نتائج

المواجهات المباشرة بينهما صبت في مصلحة المحلة الذي فاز عليه في ذهاب

الدوري بهدفين نظيفين، كما تعادلا 2 - 2 في الإياب.

ويتبقى من منافسات المجموعة الرابعة مباراة واحدة ستجمع المدينة مع الخمس

بملعب ترهونة غدا الجمعة.

يذكر أن ثلاثة فرق هبطت إلى دوري الدرجة الأولى، هي الأندلس والقرضابية

وأبي الأشهر، وفي انتظار الفريق الرابع من المجموعة الثالثة والذي ينحصر

بين فرق الترسانة والشرارة والشط.

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