إعادة تشكيل لجنتي تنظيم المسابقات والتحكيم بالاتحاد العام لكرة القدم.





طرابلس 26 أبريل 2018 ( وال)- أعاد الاتحاد العام لكرة القدم تشكيل

لجنة تنظيم المسابقات برئاسة "يونس الكزة" و"مجدي شعيب" نائبا، وعضوية

"أحمد أبوشعالة" و"الحبيب البوسيفي" و"عبد القادر جموم" و"كمال مصطفى

المبروك" و"أشرف النفاتي".

كما أعاد الاتحاد العام لكرة القدم تشكيل لجنة الحكام برئاسة "عبد

الحكيم الشلماني" و"خيري الماقوري" نائبا، وعضوية "عادل سويسي" و"عصام

إبراهيم شرف الدين" و"محمد التومي".

وأوضح الاتحاد العام لكرة القدم أن مدة عمل اللجنتين تنتهي بنهاية

الموسم الرياضي الحالي 2017-2018. جاء ذلك في القرارين رقم (28) و(29) لسنة 2018 الصادر عن مجلس إدارة

الاتحاد العام الليبي لكرة القدم بتاريخ الأحد الموافق الـ22 من شهر

أبريل الجاري بطرابلس.

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